ضبط منشأة لتدوير زيوت السيارات المستعملة وتعبئتها بعلامة مزيفة في البدرشين

تابع اللواء المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود الإدارة العامة لمباحث تموين الجيزة في تنفيذ حملات مكثفة لضبط الأسواق والتصدي للمخالفات التموينية، في إطار خطة المحافظة لحماية المستهلك والحفاظ على السلع المدعمة من التلاعب أو التداول غير المشروع.

وأسفرت الحملات التموينية التي نُفذت بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والمراكز المعنية عن ضبط عدد من المخالفات الكبرى، جاء أبرزها ضبط منشأة غير مرخصة لإعادة تدوير زيوت السيارات المستعملة بمنطقة منشأة دهشور – مركز البدرشين، حيث يقوم صاحبها بتعبئة الزيوت في جراكن تحمل علامة تجارية مزيفة “ستار أويل”.



وقد تم العثور داخل المنشأة على 10 أطنان من الزيوت المستعملة و400 جركن زيت مجهز للبيع بإجمالي 11 طنًا من الزيوت المغشوشة، وتم التحفظ على جميع المضبوطات والمعدات المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تم ضبط منخل دقيق بدون ترخيص بعرب أبو طماعة – مركز الصف، عُثر بداخله على 26 جوال دقيق بلدي مدعم و50 جوال نخالة ناعمة بإجمالي وزن 2 طن من السلع التموينية المدعمة.

وفي قرية الأقواز – مركز الصف، تم ضبط منخل دقيق آخر بدون ترخيص بداخله 20 جوال دقيق بلدي مدعم وجوال نخالة ناعمة بإجمالي وزن طن واحد من الدقيق المدعم.

وأشار العميد عدلي الجمال مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بالجيزة، إلى أن الحملة نُفذت بإشراف مباشر منه، وبمشاركة العقيد حسن الصبان وكيل الإدارة، وتم تحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأكد محافظ الجيزة أن المحافظة مستمرة بالتعاون مع مباحث التموين في تنفيذ حملات يومية مكثفة على الأسواق والمحال والمنشآت، لضبط السلع مجهولة المصدر أو المدعمة خارج منظومة الدولة، مشددًا على أنه لن يُسمح بأي تجاوز أو تلاعب في قوت المواطنين.

