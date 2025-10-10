الجمعة 10 أكتوبر 2025
السيسي وجوتيريش يبحثان تطورات اتفاق وقف الحرب في غزة

الرئيس عبد الفتاح السيسي
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول التطورات الأخيرة بشأن اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، حيث استعرض الرئيس مع السكرتير العام للأمم المتحدة مضمون الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية- قطرية- أمريكية بمراحله المختلفة.

