غلق التصويت في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء 2025 وبدء عملية الفرز

أعلنت اللجنة المشرفة علي انتخابات نقابة الأطباء غلق التصويت في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، وبدء عملية الفرز في اللجان الانتخابية.

وكشفت الدكتورة شيرين غالب نقيب أطباء القاهرة، سر ضعف الإقبال على المشاركة في انتخابات النقابة لعام 2025.

الانتخابات على مقعد النقيب العام ونقباء النقابات الفرعية

وأشارت نقيب أطباء القاهرة في تصريحات خاصة لـ "فيتو" إلى أن انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة تشهد دائما ضعفا في المشاركة، عكس الانتخابات على مقعد النقيب العام ونقباء النقابات الفرعية التي تنعقد كل 4 سنوات، والتي تشهد تزايدا في المشاركة من الأعضاء.

وأكدت وجود نسبة من شباب الأطباء شاركوا في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء.

وانطلقت صباح اليوم الجمعة انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء وسط أجواء من المنافسة القوية بين القوائم المرشحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.