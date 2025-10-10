الجمعة 10 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

غلق التصويت في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء 2025 وبدء عملية الفرز

انتخابات نقابة الأطباء
انتخابات نقابة الأطباء

أعلنت اللجنة المشرفة علي انتخابات نقابة الأطباء غلق التصويت في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، وبدء عملية الفرز في اللجان الانتخابية.

وكشفت الدكتورة شيرين غالب نقيب أطباء القاهرة، سر ضعف الإقبال على المشاركة في انتخابات النقابة لعام 2025.

 

الانتخابات على مقعد النقيب العام ونقباء النقابات الفرعية

وأشارت نقيب أطباء القاهرة في تصريحات خاصة لـ "فيتو" إلى أن انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة تشهد دائما ضعفا في المشاركة، عكس الانتخابات على مقعد النقيب العام ونقباء النقابات الفرعية التي تنعقد كل 4 سنوات، والتي تشهد تزايدا في المشاركة من الأعضاء. 

وأكدت وجود نسبة من شباب الأطباء شاركوا في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء.

إقبال متزايد من الأطباء على انتخابات التجديد النصفي للنقابة بقنا (فيديو وصور)

إقبال ملحوظ على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بالدقهلية

وانطلقت صباح اليوم الجمعة انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء وسط أجواء من المنافسة القوية بين القوائم المرشحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التجديد النصفي لنقابة الأطباء انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء عملية التصويت نقابة الأطباء انتخابات نقابة الاطباء انتخابات التجديد النصفي

مواد متعلقة

نقيب أطباء القاهرة تكشف سر ضعف المشاركة في انتخابات التجديد النصفي 2025 (فيديو)

تزايد الإقبال على انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء بالجيزة (صور)

رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات الأطباء يؤكد انتظام عملية التصويت (فيديو وصور)

شيرين غالب نقيب أطباء القاهرة تشارك في انتخابات التجديد النصفي

نقيب الأطباء يوجه رسالة للأعضاء بشأن انتخابات التجديد النصفي (صور)

استئناف التصويت في انتخابات نقابة الأطباء عقب صلاة الجمعة

وزير الصحة يتلقى تقريرًا عن 28 مشروعًا في 12 محافظة

نقيب الأطباء يدلي بصوته في انتخابات التجديد النصفي

الأكثر قراءة

سبب غياب محمد يوسف عن مؤتمر الأهلي لتقديم سوروب

إلى صعيد غزة، آلاف النازحين يعودون للمدينة المنكوبة (بث مباشر)

ماذا قالت الفائزة بجائزة نوبل للسلام عن ترامب في أول تصريح لها؟

أول ملاحظات ياس سوروب علي لاعبي الأهلي

مصرع 3 شقيقات اختناقًا داخل حمام في المنوفية

من مقاومة القمع إلى جائزة نوبل، قصة ماريا كورينا ماتشادو رمز الديمقراطية في فنزويلا

المغرب يزين قائمة المنتخبات المتأهلة لربع نهائي مونديال الشباب

لاعب سابق في الفريق، تعرف على مترجم مدرب الأهلي الجديد

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

الصغرى بالقاهرة 21 والخريف يرطب "حر الصعيد"، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

انخفاض الردة والذرة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

ماريا كورينا ماتشادو.. الفائزة بجائزة نوبل للسلام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أفضل الأدعية في ساعة الإجابة يوم الجمعة

تفسير حلم الشراء في المنام وعلاقته بفرصة عمل جديدة

الإفتاء توضح حكم استغلال أدوات العمل في أغراض شخصية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads