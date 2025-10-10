كوت ديفوار يكتسح سيشل بسباعية في تصفيات كأس العالم

حقق منتخب كوت ديفوار فوزا كبيرا على حساب نظيره سيشل، بنتيجة 7ـ0 في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026

وأحرز سباعية كوت ديفوار كل من: إبراهيم سنجاري، إيمانويل أجبادو، عمر دياكيتي، إيفان جيساند، يان ديوماندي، سيمون أدينجرا وفرانك كيسيه.

ترتيب الفريقين

رفع منتخب كوت ديفوار رصيده إلى 23 نقطة في الصدارة، بينما يأتي منتخب سيشل في المركز السادس والأخير بدون أي نقاط

مباراة جامبيا والجابون

فاز منتخب الجابون على جامبيا بنتيجة 4-3 وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 على استاد موي الدولي بالعاصمة الكينية نيروبي.

أحرز رباعية الجابون بيير أوباميانج في الدقيقة 20 و42 و62 و78.

الغريب أنه تم طرد صاحب الرباعية في الدقيقة 85 من المباراة.

وأحرز ثلاثية جامبيا يانكوبا مينته في الدقيقة 23 وأداما سيديبيه 47 في الشوط الأول و47 في الشوط الثاني.

