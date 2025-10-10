الجمعة 10 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كوت ديفوار يكتسح سيشل بسباعية في تصفيات كأس العالم

منتخب كوت ديفوار
منتخب كوت ديفوار

حقق منتخب كوت ديفوار فوزا كبيرا على حساب نظيره سيشل، بنتيجة 7ـ0 في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026

وأحرز سباعية كوت ديفوار كل من: إبراهيم سنجاري، إيمانويل أجبادو، عمر دياكيتي، إيفان جيساند، يان ديوماندي، سيمون أدينجرا وفرانك كيسيه.

ترتيب الفريقين 

رفع منتخب كوت ديفوار رصيده إلى 23 نقطة في الصدارة، بينما يأتي منتخب سيشل في المركز السادس والأخير بدون أي نقاط

مباراة جامبيا والجابون

فاز منتخب الجابون على جامبيا بنتيجة 4-3 وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 على استاد موي الدولي بالعاصمة الكينية نيروبي.

أحرز رباعية الجابون بيير أوباميانج في الدقيقة 20 و42 و62 و78.

الغريب أنه تم طرد صاحب الرباعية في الدقيقة 85 من المباراة.

وأحرز ثلاثية جامبيا يانكوبا مينته في الدقيقة 23 وأداما سيديبيه 47 في الشوط الأول و47 في الشوط الثاني. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب كوت ديفوار سيشل كأس العالم

مواد متعلقة

منتخب السنغال يكتسح جنوب السودان بخماسية في تصفيات كأس العالم

السودان وموريتانيا يتعادلان سلبيا في تصفيات كأس العالم

أول إجراء لـ ياس سوروب مدرب الأهلي بعد تواجده في التتش(فيديو)

نتائج مباريات اليوم الجمعة في دوري المحترفين

ياس سوروب يوجه رسالة خاصة إلى جماهير الأهلي (فيديو)

احتفالا بالتأهل لكأس العالم، أبو ريدة يهدي مدربي مصر رخصة التدريب Pro

سبب غياب محمد يوسف عن مؤتمر الأهلي لتقديم سوروب

أول ملاحظات ياس سوروب علي لاعبي الأهلي
ads

الأكثر قراءة

مارسيل كولر يوجه رسالة خاصة بعد تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026

رفعت فياض يكتب: تزوير فاضح فى درجات القبول بجامعة بى سويف الأهلية ـ قبول طلاب بالطب وطب الأسنان والآداب بالمخالفة حتى وصلوا للسنة الثالثة

إلى صعيد غزة، آلاف النازحين يعودون للمدينة المنكوبة (بث مباشر)

سبب غياب محمد يوسف عن مؤتمر الأهلي لتقديم سوروب

السودان وموريتانيا يتعادلان سلبيا في تصفيات كأس العالم

منتخب السنغال يكتسح جنوب السودان بخماسية في تصفيات كأس العالم

ماريا كورينا ماتشادو تهدي جائزة نوبل للسلام لترامب

أول إجراء لـ ياس سوروب مدرب الأهلي بعد تواجده في التتش(فيديو)

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

الصغرى بالقاهرة 21 والخريف يرطب "حر الصعيد"، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

انخفاض الردة والذرة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

ماريا كورينا ماتشادو.. الفائزة بجائزة نوبل للسلام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالدليل من السنة النبوية، حكم الاستعانة بالبشر ومدى اعتباره شركا بالله

أفضل الأدعية في ساعة الإجابة يوم الجمعة

تفسير حلم الشراء في المنام وعلاقته بفرصة عمل جديدة

المزيد
الجريدة الرسمية