الجمعة 10 أكتوبر 2025
عصام كامل

منتخب الناشئين تحت 17 عامًا يفوز على تونس وديًا بثلاثية (صور)

نجح منتخب الناشئين تحت 17 عامًا بقيادة مديره الفني أحمد الكاس، في تحقيق الفوز على منتخب تونس، بثلاثية مقابل بهدفين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب مشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر.

أحرز أهداف منتخب مصر بلال عطية ومهند الشامي وعبد العزيز الزغبي.

موعد الودية الثانية بين ناشئين مصر وتونس 

ويلتقي منتخبنا الوطني أمام تونس وديًا مجددًا يوم 13 أكتوبر المقبل، في إطار استعدادات الفراعنة لمنافسات كأس العالم التي تحتضنها قطر.

قائمة منتخب الناشئين المبدئية لمونديال قطر

وأعلن أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا، قائمة المنتخب المختارة للانضمام للمعسكر المغلق المقام حاليا بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك خلال الفترة من 7 أكتوبر الجاري وحتى الخامس والعشرين من الشهر ذاته.

وضمت قائمة منتخب الناشئين مواليد 2008 لمعسكر أكتوبر المقرر انطلاقه اليوم الثلاثاء 27 لاعبًا هم:

حراسة المرمى: عمر عبد العزيز - عمرو عادل - محمد طارق - فادي وائل.

خط الدفاع: نور أشرف - حمزة الدجوي - محمد شريف - فارس فخري  - أدهم فريد - أحمد سمير - عمار محمد السيد - مروان عصام  - مهند الشامي - ياسين حسام.
خط الوسط: عمر أبو طالب - باسل مدحت - عمر كمال - محمد حمد - بلال عطية - أنس رشدي - محمد صبيح - إبراهيم النجعاوي - كريم جمعة - سيف الجبالي.

الهجوم: حمزة عبد الكريم - عبد العزيز الزغبي - زياد أيوب.

ويعد تلك المعسكر مرحلة إعداد أخيرة قبل السفر إلى قطر للمشاركة في بطولة كأس العالم للناشئين.

