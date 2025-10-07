منتخب تحت 17 سنة يستدعي لاعبين محترفين بإيطاليا وأستراليا (صور)

منتخب الناشئين، استدعى الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت 17 سنة بقيادة المدير الفني أحمد الكاس، أمير أبو العز لاعب فريق مونزا الإيطالي وزيد القصبي لاعب فريق سنترال كوست مارينرز الأسترالي للانضمام لمعسكر المنتخب الذي يبدأ اليوم الثلاثاء.

دور إيجابي للجنة اللاعبين المحترفين باتحاد الكرة

وعملت لجنة اللاعبين المحترفين في الخارج باتحاد الكرة على التواصل مع الثنائي، في إطار جهودها لاستقطاب المواهب المصرية بالخارج، بالتنسيق مع الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية.

وكان الكاس أعلن أمس قائمة اللاعبين المنتمين للأندية المصرية المشاركين في المعسكر.

ويستعد منتخب مصر تحت 17 سنة لخوض منافسات كأس العالم في قطر خلال شهر نوفمبر المقبل، حيث أوقعته القرعة في المجموعة الخامسة بالدور الأول، والتي تضم منتخبات هايتي، فنزويلا وإنجلترا.

27 لاعبا في قائمة منتخب الناشئين

أعلن الجهاز الفني لمنتخب الناشئين تحت 17 عاما، بقيادة أحمد الكاس، قائمة المنتخب التي تستعد للدخول في معسكر مغلق بداية من يوم 7 أكتوبر وحتى موعد السفر إلى قطر، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للناشئين.

قائمة منتخب الناشئين المبدئبة لمونديال قطر

وضمت قائمة منتخب الناشئين مواليد 2008 لمعسكر أكتوبر المقرر انطلاقه غدا الثلاثاء 27 لاعبا هم:

حراسة المرمى: عمر عبدالعزيز - عمرو عادل - محمد طارق - فادي وائل.

خط الدفاع: نور أشرف - حمزة الدجوي - محمد شريف - فارس فخري - أدهم فريد - أحمد سمير - عمار محمد السيد - مروان عصام - مهند الشامي - ياسين حسام.

خط الوسط: عمر أبو طالب - باسل مدحت - عمر كمال - محمد حمد - بلال عطية - أنس رشدي - محمد صبيح - إبراهيم النجعاوي - كريم جمعة - سيف الجبالي.

الهجوم: حمزه عبدالكريم - عبدالعزيز الزغبي - زياد أيوب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.