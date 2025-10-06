الإثنين 06 أكتوبر 2025
رياضة

27 لاعبا في قائمة منتخب الناشئين تحت 17 عاما استعدادًا لمونديال قطر

منتخب مصر تحت 17
منتخب مصر تحت 17 سنة، فيتو

منتخب الناشئين، أعلن الجهاز الفني لمنتخب الناشئين تحت 17 عاما، بقيادة أحمد الكاس، قائمة المنتخب التي تستعد للدخول في معسكر مغلق بداية من يوم 7 أكتوبر وحتى موعد السفر إلى قطر، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للناشئين.

قائمة منتخب الناشئين المبدئبة لمونديال قطر

وضمت قائمة منتخب الناشئين مواليد 2008 لمعسكر أكتوبر المقرر انطلاقه غدا الثلاثاء 27 لاعبا هم:

حراسة المرمى: عمر عبدالعزيز - عمرو عادل - محمد طارق - فادي وائل

خط الدفاع: نور أشرف - حمزة الدجوي - محمد شريف - فارس فخري  - أدهم فريد - أحمد سمير - عمار محمد السيد - مروان عصام  - مهند الشامي - ياسين حسام
خط الوسط: عمر أبو طالب - باسل مدحت - عمر كمال - محمد حمد - بلال عطية - أنس رشدي - محمد صبيح - إبراهيم النجعاوي - كريم جمعة - سيف الجبالي

الهجوم: حمزه عبدالكريم - عبدالعزيز الزغبي - زياد أيوب

منتخب الناشئين يستعد لمونديال قطر، فيتو
منتخب الناشئين يستعد لمونديال قطر، فيتو

اتحاد الكرة يخاطب قطر لتأكيد وديتي معسكر الدوحة

فيما، خاطب اتحاد الكرة المصري، نظيره القطري، من أجل التأكيد على مباراتي منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة الوديتين، أمام نظيره المنتخب القطري، المحدد إقامتهما في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الجاري بالعاصمة القطرية الدوحة، في ختام استعدادات الفراعنة الصغار لبطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة، التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر المقبل.

جدير بالذكر أن اتحاد الكرة أعلن في وقت سابق أنه تم الإتفاق مع الجانب القطري، على إقامة مباراتين وديتين بين منتخبي مصر وقطر للناشئين، في المعسكر الختامي للفراعنة بالعاصمة القطرية الدوحة خلال النصف الأخير من شهر أكتوبر المقبل، بدعوة من الجانب القطري 

