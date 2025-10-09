الخميس 09 أكتوبر 2025
منتخب الناشئين تحت 17 عاما يفوز على "سمارت إف سي" بسداسية (صور)

منتخب مصر للناشئين
منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، فيتو

فاز منتخب الناشئين تحت 17 عامًا بقيادة مديره الفني أحمد الكاس، على فريق سمارت إف سي بسداسية دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما على أحد ملاعب مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، في إطار الاستعدادات لمنافسات كأس العالم للناشئين بقطر.

أحرز أهداف منتخب مصر حمزة عبد الكريم (هدفين) وسيف الجبالي وزياد أيوب (هدفين) ومحمد حمد.

منتخب الناشئين يواجه تونس وديا الجمعة

ويستعد منتخب مصر لمواجهة تونس يوم الجمعة المقبل، في الودية الثانية التي يخوضها المنتخب قبل المشاركة في كأس العالم.

قائمة منتخب الناشئين المبدئية لمونديال قطر

وأعلن أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا، قائمة المنتخب المختارة للانضمام للمعسكر المغلق المقرر إقامته بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك خلال الفترة من السابع من أكتوبر الجاري وحتى الخامس والعشرين من الشهر ذاته.

وضمت قائمة منتخب الناشئين مواليد 2008 لمعسكر أكتوبر المقرر انطلاقه اليوم الثلاثاء 27 لاعبًا هم:

حراسة المرمى: عمر عبد العزيز - عمرو عادل - محمد طارق - فادي وائل.

خط الدفاع: نور أشرف - حمزة الدجوي - محمد شريف - فارس فخري  - أدهم فريد - أحمد سمير - عمار محمد السيد - مروان عصام  - مهند الشامي - ياسين حسام.
خط الوسط: عمر أبو طالب - باسل مدحت - عمر كمال - محمد حمد - بلال عطية - أنس رشدي - محمد صبيح - إبراهيم النجعاوي - كريم جمعة - سيف الجبالي.

الهجوم: حمزة عبد الكريم - عبد العزيز الزغبي - زياد أيوب.

ويعد تلك المعسكر مرحلة إعداد أخيرة قبل السفر إلى قطر للمشاركة في بطولة كأس العالم للناشئين.

