منتخب الناشئين يخوض وديتين أمام تونس استعدادا لكأس العالم بقطر

منتخب الناشئين، ينطلق غدا الثلاثاء معسكر منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، بقيادة مديره الفني أحمد الكاس، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم للناشئين التي تقام في ضيافة قطر في الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر المقبلين بمشاركة 48 منتخبا.

ويستمر معسكر منتخب الناشئين حتى الخامس عشر من أكتوبر الجاري، ويتخلله مباراتين وديتين أمام منتخب تونس يومي 10 و13 أكتوبر في مركز المنتخبات الوطنية بمشروع الهدف.

قائمة منتخب الناشئين المبدئية لمونديال قطر

وأعلن أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا عن قائمة المنتخب المختارة للانضمام للمعسكر المغلق المقرر إقامته بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك خلال الفترة من السابع من أكتوبر الجاري وحتى الخامس والعشرين من الشهر ذاته.

وضمت قائمة منتخب الناشئين مواليد 2008 لمعسكر أكتوبر المقرر انطلاقه غدا الثلاثاء 27 لاعبا هم:

حراسة المرمى: عمر عبدالعزيز - عمرو عادل - محمد طارق - فادي وائل

خط الدفاع: نور أشرف - حمزة الدجوي - محمد شريف - فارس فخري - أدهم فريد - أحمد سمير - عمار محمد السيد - مروان عصام - مهند الشامي - ياسين حسام

خط الوسط: عمر أبو طالب - باسل مدحت - عمر كمال - محمد حمد - بلال عطية - أنس رشدي - محمد صبيح - إبراهيم النجعاوي - كريم جمعة - سيف الجبالي

الهجوم: حمزه عبدالكريم - عبدالعزيز الزغبي - زياد أيوب

ويعد تلك المعسكر مرحلة إعداد أخيرة قبل السفر إلى قطر للمشاركة في بطولة كأس العالم للناشئين

مجموعة مصر في مونديال الناشئين بقطر

وكانت قرعة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة، أوقعت منتخب الناشئين في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات إنجلترا وفنزويلا وهايتي.

ويستهل المنتخب مشواره في البطولة مع مباراة أمام هايتي في 4 نوفمبر في أحد ملاعب أسباير زون.

