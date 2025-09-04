أحمد الكاس بعد الفوز على البحرين ووداع كأس الخليج: لدينا هدف واحد

علق أحمد الكاس، المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا، على مشاركة الفراعنة الصغار في بطولة كأس الخليج للشباب تحت 20 عامًا.

وقال الكاس في تصريحات لموقع اتحاد الكرة: “البطولة كانت بمثابة احتكاك قوي وإعداد مثالي قبل خوض منافسات كأس العالم المقرر إقامتها في قطر”.



وأضاف الكأس أن اتحاد الكرة وفر كافة سبل الدعم للجهاز الفني واللاعبين، من أجل تحقيق أكبر استفادة ممكنة قبل المونديال، مشيرًا إلى أن الفريق خاض مواجهتين وديتين أمام المنتخب السعودي، بجانب مباريات البطولة، وهو ما منح اللاعبين خبرات كبيرة على الصعيد الفني والبدني.

وتابع المدير الفني للمنتخب أن مواجهة منتخبات أكبر في الفئة العمرية منح اللاعبين فرصة قوية لاكتساب مزيد من الخبرة والجاهزية، مؤكدًا أن الجهاز الفني واللاعبين يضعون نصب أعينهم هدفًا واحدًا وهو الظهور بشكل يليق باسم مصر في كأس العالم.

واختتم أحمد الكاس: "نبذل قصارى جهدنا من أجل إسعاد الشعب المصري، ونعد بتقديم أداء مشرف يعكس قيمة الكرة المصرية".

وداع بطولة كأس الخليج

وحقق منتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا، فوزًا معنويًا على منتخب البحرين، بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم، على استاد ضمك، بمدينة أبها السعودية، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة، من دور المجموعات لبطولة كأس الخليج لمنتخبات الشباب.

ملخص مباراة مصر والبحرين بكأس الخليج

سجل منتخب البحرين هدف التقدم في الدقيقة 71 عن طريق اللاعب محمد خالد.

وتعادل حمزة سليم لمنتخب مصر في الدقيقة 81.

وفي الدقيقة 97، أحرز محمد أحمد هدف الفوز للفراعنة الصغار.

ورغم الانتصار، ودّع منتخب مصر البطولة من دور المجموعات، بعدما خسر في أول جولتين أمام عمان والعراق، بنفس النتيجة (2-0)، ليتوقف رصيده عند ثلاث نقاط.

التحضير لكأس العالم

تأتي مشاركة منتخب مصر للناشئين، في كأس الخليج، ضمن خطة الإعداد للمشاركة في بطولة كأس العالم تحت 17 سنة، التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر المقبل.

مجموعة مصر في كأس العالم للشباب

ويشارك منتخب مصر في المونديال ضمن المجموعة الثالثة، إلى جانب منتخبات إنجلترا، هايتي، وفنزويلا.

