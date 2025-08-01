منتخب الناشئين يختتم تحضيراته لكأس العالم بمواجهة قطر

منتخب الناشئين، قال محمد إبراهيم مدرب عام منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، إن الفراعنة الصغار يستعدون بقوة لبطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة، التي تقام في ضيافة قطر خلال الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر المقبل، وستضم 48 منتخبًا في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ بطولات كأس العالم.

مواجهة قطر وديا قبل انطلاق المونديال

وأكد المدرب العالم لـ منتخب مصر تحت 17 سنة، أن منتخب قطر للناشئين طلب خوض مباراة ودية أمام شقيقه المصري في ختام استعدادات الفريقين لمونديال الناشئين، وهو ما رحب به ليه الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة أحمد الكاس.

محمد إبراهيم المدرب العام لمنتخب مصر للناشئين، فيتو

منتخب مصر للناشئين

وكانت قرعة البطولة قد أوقعت منتخب الناشئين المصري في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات إنجلترا وفنزويلا وهايتي. ويستهل المنتخب مشواره في البطولة مع مباراة أمام هايتي في 4 نوفمبر في أحد ملاعب أسباير زون.

ويعد منتخب مصر واحدًا من ستة منتخبات عربية تأهلت للمشاركة في كأس العالم تحت 17 سنة FIFA قطر 2025. إلى جانب كل من منتخب قطر ممثل الدولة المضيفة، والسعودية، والإمارات، وتونس، والمغرب.

وكان المنتخب السعودي قد نجح في اعتلاء منصة التتويج بالكأس في نسخة العام 1991 من البطولة العالمية للناشئين، فيما حققت البحرين وقطر وعمان، المركز الرابع في 1989، 1991، و1995 على التوالي.



ملاعب بطولة كأس العالم في قطر

وتستضيف قطر كأس العالم تحت 17 سنة FIFA 2025 في ملاعب أكاديمية أسباير الرياضية، المشيدة وفق أعلى المواصفات، وتشهد المباراة الأولى مواجهة تجمع عنابي الناشئين ممثل الدولة المضيفة مع منتخب إيطاليا، في 3 نوفمبر. فيما تقام المباراة النهائية في استاد خليفة الدولي، أحد الاستادات المونديالية التي احتضنت مباريات في النسخة التاريخية لبطولة كأس العالم قطر 2022.



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