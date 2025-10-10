الجمعة 10 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

منتخب الناشئين تحت 17 سنة يواجه تونس وديا اليوم استعدادا للمونديال

منتخب مصر للناشئين
منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، فيتو

يخوض منتخب الناشئين تحت 17 سنة بقيادة نظيره الفني أحمد الكاس، تجربة ودية مساء اليوم الجمعة، أمام نظيره منتخب تونس، علي ملعب مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر، في إطار استعداداته لبطولة كأس العالم للناشئين، التي تقام في قطر في الفترة من 3 الي 27 نوفمبر المقبلين.

 

منتخب الناشئين يفوز على سمارت إف سي ويا

وفاز منتخب الناشئين تحت 17 عامًا بقيادة مديره الفني أحمد الكاس، على فريق سمارت إف سي بسداسية دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما، مساء الأربعاء، على أحد ملعب مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، في إطار الاستعدادات لمنافسات كأس العالم للناشئين بقطر.

أحمد الكاس، فيتو
أحمد الكاس، فيتو

قائمة منتخب الناشئين المبدئية لمونديال قطر

وأعلن أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا، قائمة المنتخب المختارة للانضمام للمعسكر المغلق المقام حاليا بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك خلال الفترة من 7 أكتوبر الجاري وحتى الخامس والعشرين من الشهر ذاته.

وضمت قائمة منتخب الناشئين مواليد 2008 لمعسكر أكتوبر المقرر انطلاقه اليوم الثلاثاء 27 لاعبًا هم:

حراسة المرمى: عمر عبد العزيز - عمرو عادل - محمد طارق - فادي وائل.

خط الدفاع: نور أشرف - حمزة الدجوي - محمد شريف - فارس فخري  - أدهم فريد - أحمد سمير - عمار محمد السيد - مروان عصام  - مهند الشامي - ياسين حسام.
خط الوسط: عمر أبو طالب - باسل مدحت - عمر كمال - محمد حمد - بلال عطية - أنس رشدي - محمد صبيح - إبراهيم النجعاوي - كريم جمعة - سيف الجبالي.

الهجوم: حمزة عبد الكريم - عبد العزيز الزغبي - زياد أيوب.

ويعد تلك المعسكر مرحلة إعداد أخيرة قبل السفر إلى قطر للمشاركة في بطولة كأس العالم للناشئين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب الناشئين منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة أحمد الكأس منتخب تونس كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة قطر

مواد متعلقة

منتخب الناشئين تحت 17 عاما يفوز على "سمارت إف سي" بسداسية (صور)

منتخب الناشئين تحت 17 عاما يبدأ استعداداته لوديتي تونس قبل المونديال (صور)

منتخب الناشئين يدخل اليوم معسكره الأخير بالقاهرة استعدادا لكأس العالم بقطر

أحمد الكاس بعد الفوز على البحرين ووداع كأس الخليج: لدينا هدف واحد

الأكثر قراءة

غرقت في ثوان، 13 صورة ترصد كسح مياه الأمطار من شوارع وميادين العجمي بالإسكندرية

مواعيد مباريات اليوم الجمعة في تصفيات إفريقيا وأوروبا للمونديال والقنوات الناقلة

سعر السمك اليوم، البلطي يتجاوز الـ80 جنيها والبوري يعاود الارتفاع بعد الانخفاض الكبير

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 10 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع في المانجو يصل إلى 7 جنيهات وانخفاض البرتقال السكري

بعد غرق شوارع الإسكندرية فجأة، الأرصاد تحذر من 4 ظواهر جوية تضرب المحافظات

تغير جديد في أسعار النفط وسط تلاشي علاوة المخاطر بعد اتفاق غزة

قبل أيام من تطبيقه، كيف نظم القانون عودة التوقيت الشتوي؟

خدمات

المزيد

انخفاض الردة والذرة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

ارتفاع المحلي وانخفاض المستورد، أسعار الدقيق اليوم بالأسواق

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم اليوم بالأسواق

انهيار أسعار الذهب في الأسواق، وعيار 21 يفقد 110 جنيهات دفعة واحدة

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 10 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 10 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 10 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads