أول إجراء لـ ياس سوروب مدرب الأهلي بعد تواجده في التتش(فيديو)

ياس سوروب
ياس سوروب

حرص ياس سوروب، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي معاينة أرضية ملعب مختار التتش، فور تواجده في ملعب تدريب الأحمر. 

ونشر حساب الأهلي الرسمي علي فيسبوك مقطع فيديو يظهر خلاله المدرب، وهو يعاين ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة. 

وعقد النادي الأهلي، مؤتمرًا صحفيًّا بمقر القلعة الحمراء بالجزيرة، لتقديم الدنماركي ياس سوروب، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إلى وسائل الإعلام، وذلك بعد الإعلان رسميًّا عن التعاقد معه لمدة عامين ونصف.   

سوروب يصل القاهرة

ووصل المدير الفني الدنماركي ياس سوروب، مساء أمس الخميس إلى القاهرة، استعدادًا لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رسميًّا، خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو الذي رحل لسوء النتائج.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة إيجل نوار البوروندي، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا. 

موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار البوروندي 

ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي في مباراته القادمة مع نظيره إيجل نوار البوروندي، يوم 18 من أكتوبر الجاري 2025، ضمن منافسات الدور التمهيدي الثاني (الـ32) بدوري أبطال أفريقيا. 

وتأهل فريق إيجل نوار إلى دور الـ32 بعد تخطي نظيره فريق أساس تيليكوم الجيبوتي في مجموع لقائي الذهاب والعودة بالدور التمهيدي الأول. 

سوروب ياس سوروب الأهلي النادي الأهلي ايجل نوار

