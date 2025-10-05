الأحد 05 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

رمضان السيد: أؤيد استمرار عماد النحاس في قيادة الأهلي

عماد النحاس، فيتو
عماد النحاس، فيتو

أكد رمضان السيد نجم فريق الأهلي السابق أن عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يستحق الاستمرار مع الفريق في الفترة المقبلة خاصة بعد تحسن نتائج الفريق والفوز بمباراة القمة أمام نادي الزمالك.

 

نجم الأهلي السابق يطالب باستمرار النحاس


وقال رمضان السيد نجم فريق الأهلي السابق  في تصريحات تلفزيونية: "عماد النحاس يسير بخطى ثابتة مع فريق الأهلي في الفترة الأخيرة  وأؤيد استمرار عماد النحاس في قيادة الأهلي لأنه أثبت نجاحه في كل مرة يتولى فيها المسئولية الفنية للفريق الأحمر".

وأضاف رمضان السيد: “من وجهة نظري أن عودة زيزو مكسب كبير للأهلي ودفاع فريق الأهلي يمر بأسوأ مستوى له منذ سنوات عديدة ويحتاج إلى مزيد من التدعيمات الفنية في يناير”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ادي الزمالك الأهلي المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى النادي الأهلي

مواد متعلقة

منتخب مصر المشارك في كأس العرب يعلن قائمة معسكر أكتوبر

ساكا يقود تشكيل آرسنال لمواجهة وست هام في الدوري الإنجليزي

بينها منتخب مصر، ترتيب أفضل ثوالث بمجموعات مونديال الشباب قبل ختام الجولة الثالثة

تحديد موعد كأس السوبر الفرنسي في الكويت

الأكثر قراءة

حبس المتهمين بالفعل الفاضح على المحور 4 أيام لهذا السبب

صعبوا المهمة على مصر، خسارة المغرب وفوز إسبانيا في كأس العالم للشباب

بعد تسليم نفسه، تفاصيل التهم الموجهة إلى الفنان فضل شاكر

بداية مقلقة، أمطار غزيرة تفاجئ الإسكندرية في أولى نوات الشتاء (صور)

سقط من الدور الثالث بقاعة رياضية، نهاية مأساوية لمدرب حراس منتخب العراق

بيبو واخد على خاطره، شوبير يكشف مفاجأة عن استبعاد حسام غالي من قائمة الخطيب

تجاوزت الـ 30 جنيها، قفزة جديدة في أسعار الطماطم اليوم بالأسواق

فضل شاكر يسلم نفسه للسلطات اللبنانية

خدمات

المزيد

الفئات المحظور دخولها مزاد سيارات جمارك مطار القاهرة

تجاوزت الـ 30 جنيها، قفزة جديدة في أسعار الطماطم اليوم بالأسواق

إعفاءات لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي بالقانون

انخفاض كبير في البتلو والكندوز، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 5 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 5 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 5 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads