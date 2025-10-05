رمضان السيد: أؤيد استمرار عماد النحاس في قيادة الأهلي

أكد رمضان السيد نجم فريق الأهلي السابق أن عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يستحق الاستمرار مع الفريق في الفترة المقبلة خاصة بعد تحسن نتائج الفريق والفوز بمباراة القمة أمام نادي الزمالك.

نجم الأهلي السابق يطالب باستمرار النحاس



وقال رمضان السيد نجم فريق الأهلي السابق في تصريحات تلفزيونية: "عماد النحاس يسير بخطى ثابتة مع فريق الأهلي في الفترة الأخيرة وأؤيد استمرار عماد النحاس في قيادة الأهلي لأنه أثبت نجاحه في كل مرة يتولى فيها المسئولية الفنية للفريق الأحمر".

وأضاف رمضان السيد: “من وجهة نظري أن عودة زيزو مكسب كبير للأهلي ودفاع فريق الأهلي يمر بأسوأ مستوى له منذ سنوات عديدة ويحتاج إلى مزيد من التدعيمات الفنية في يناير”.

