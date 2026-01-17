كامل الوزير: استراتيجية مصر 2030 ترفع مساهمة الصناعة إلى 20% من الناتج المحلي

18 حجم الخط

قال الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن أهداف استراتيجية الدولة المصرية 2030 ترتكز على جعل القطاع الصناعي قاطرة رئيسية للنمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت من 14% إلى نحو 20%، في خطوة تعكس جدية الدولة في دعم التصنيع وتعميق الإنتاج المحلي.



وقال الوزير، خلال فعاليات مؤتمر «أخبار اليوم» الاقتصادي الثاني عشر، تحت شعار “شباب الجمهورية الجديدة.. صناعة.. استثمار.. تصدير”: إن الدولة تولي اهتماما خاصا بدعم المصانع الصغيرة والمتوسطة ودمجها في الاقتصاد الرسمي، باعتبارها أحد المحركات الأساسية لخلق فرص العمل وتحويل الأفكار والطموحات إلى مشروعات واقعية ومنتجة، تسهم في تعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

وأوضح كامل الوزير أن الحكومة وضعت استراتيجية وطنية شاملة للصناعة المصرية، تقوم على سبعة محاور رئيسية تستهدف تحسين مناخ الاستثمار الصناعي، وجذب المستثمرين سواء من الدول العربية أو الأجنبية، إلى جانب العمل على زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري.

وأضاف أن الدولة تعمل بالتوازي على مساندة المصانع المتوقفة والمتعثرة، من خلال حزم دعم فنية ومالية، بهدف إعادة تشغيلها ورفع معدلات الإنتاجية، بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو الصناعي والتشغيل.

مجموعة من المبادرات المشتركة بين وزارتي المالية والصناعة

وأشار الوزير إلى وجود مجموعة من المبادرات المشتركة بين وزارتي المالية والصناعة، تستهدف تيسير الإجراءات، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، وتحفيز التوسع في النشاط الصناعي، مؤكدًا أن هذه المبادرات تمثل نموذجا للتكامل بين السياسات المالية والصناعية.

وشدد كامل الوزير على أن تحسين جودة المنتج المصري يمثل أولوية قصوى خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب خفض معدلات البطالة، والاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية وفقًا لمتطلبات سوق العمل الحديثة، بما يضمن بناء قاعدة صناعية قوية ومستدامة قادرة على المنافسة إقليميا ودوليا.

فعاليات مؤتمر «أخبار اليوم» الاقتصادي الثاني عشر

انطلقت فعاليات مؤتمر «أخبار اليوم» الاقتصادي الثاني عشر، تحت شعار « شباب الجمهورية الجديدة.. صناعة.. استثمار.. تصدير »، تحت رعاية د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبإشراف من الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، بحضور عدد كبير من الصناع والمستثمرين ومجتمع الأعمال والخبراء والأكاديميين وعدد من الوزراء والمسئولين.

وتتضمن فعاليات المؤتمر 4 جلسات عامة تناقش أفكار ومقترحات شباب الصناع والمستثمرين للحفاظ على الكيانات الصناعية، وحصر التحديات أمام مجتمع الأعمال وسبل مواجهتها، والتحول الرقمى، بالإضافة إلى عودة الروح بشركات وكيانات قطاع الأعمال العام، بجانب الاستثمار العقارى كمحرك للنمو الاقتصادى فى مصر، وتحديد مقومات السوق العقارية، كما تتم مناقشة أهمية الاستثمار الرياضى، وتطوير البنية التحتية الرياضية بمواصفات عالمية، بجانب رفع مستوى الأندية والمنتخبات الوطنية، ورعاية المواهب الرياضية.

جلسات تناقش الصناعة وقطاع الأعمال العام والعقار والاستثمار الرياضي

انطلقت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بعرض فيلم تسجيلى عن نجاحات النسخ السابقة للمؤتمر، وبعدها كلمة إسلام عفيفى رئيس مجلس إدارة مؤسسة «أخبار اليوم»، ثم كلمات الوزراء أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام، ود. رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولى والتنمية الاقتصادية، وتختتم الجلسة الافتتاحية بكلمة الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.

شباب الصناع والمستثمرين.. خريطة المستقبل

«شباب الصناع والمستثمرين.. خريطة المستقبل» عنوان الجلسة العامة الأولى للمؤتمر، بحضور وزراء الصناعة والنقل والمالية والتخطيط والتعاون الدولى، وتتضمن محاور الجلسة أفكار ومقترحات شباب الصناع والمستثمرين، ومنظومة النقل الذكية ومستقبل التحول الرقمى، وتحديات مجتمع الأعمال: الواقع والحلول المبتكرة، ومستقبل تسوية المعاملات التجارية بالعملات المحلية، وتأهيل العمالة الفنية لتعزيز التنافسية الصناعية، ودعم ريادة الأعمال والتسهيلات التمويلية.

التشييد والتعمير وشركاء التنمية العمرانية المستدامة.

وتأتى الجلسة العامة الثالثة تحت عنوان «صناعة العقار.. بوابة الفرص وجذب الاستثمارات»، بحضور نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأحمد أبوزيد رئيس مجلس إدارة أب تاون 6 أكتوبر، ود. سامح السيد الرئيس التنفيذى لشركة مصر الجديدة، واللواء مهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية، ود. محمد شلبى الرئيس التنفيذى لشركة SUD، والمهندس محمد شهاب رئيس مجلس إدارة شركة ريفلكت للتطوير العمرانى، ومحمد حسان المغربى رئيس مجلس إدارة المغربى للتجارة والاستثمار العقارى، ويدير الجلسة المهندس طارق شكرى.

وتتضمن محاور الجلسة السياحة كرافعة أساسية لتعزيز الاستثمار العقارى، وتعافى القطاع السياحى وعلاقته بزيادة الطلب على المشروعات السياحية والفندقية والترفيهية لجذب رؤوس الأموال، والاستثمار العقارى محرك للنمو الاقتصادى فى مصر، ومقومات السوق العقارية، ودور التشريع لتحقيق نمو مستدام وجاذب للاستثمار، وتصدير العقار المصرى وفتح أسواق إقليمية ودولية جديدة، وآليات تعظيم تنافس المنتج العقارى واستراتيجيات استقطاب الاستثمار الأجنبى فى ظل المنافسة الإقليمية، والاستدامة والبناء الأخضر.. العاصمة الإدارية نموذجًا.

أما الجلسة العامة الرابعة، فتأتى بعنوان «الاستثمار الرياضى ودبلوماسية الشباب»، بحضور وزير الشباب والرياضة، وتتضمن الجلسة عدة محاور، وهى التنمية الشبابية وريادة الأعمال، والاستثمار الرياضي، ودور كيان شباب الجيل الجديد لريادة الأعمال والاستثمار، وتطوير البنية التحتية الرياضية بمواصفات عالمية، ورفع مستوى الأندية والمنتخبات الوطنية ورعاية المواهب الرياضية، ونشر ثقافة الرياضة للجميع عبر مبادرات مجتمعية، وجذب استثمارات القطاع الخاص فى الأندية والمنشآت، ودعم الصناعات الرياضية «ملابس، معدات» والرياضات الإلكترونية، وتطوير الإعلام الرياضى والبحث العلمى فى المجال، واستضافة البطولات الدولية لجذب السياحة، وتطبيق آليات حوكمة رشيدة في القطاع الرياضي.

