الجمعة 10 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

غياب المدير الرياضي للأهلي عن مؤتمر تقديم ياس سوروب المدير الفني الجديد

محمد يوسف
محمد يوسف

 شهد مقر النادي الأهلي بالجزيرة اليوم، إقامة المؤتمر الصحفي لتقديم المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، الدنماركي ياس سوروب، لوسائل الإعلام، بعد التعاقد معه رسميا لتولي القيادة الفنية للفريق.

وشهد مؤتمر الأهلي عدم حضور الكابتن محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، مع حضور عدد من قيادات النادي ولجنة التخطيط برئاسة الكابتن مختار مختار وعضوية الكابتن زكريا ناصف، ووليد صلاح الدين مدير الكرة. 

سوروب يصل القاهرة

ووصل المدير الفني الدنماركي ياس سوروب، مساء أمس الخميس إلى القاهرة، استعدادًا لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رسميًّا، خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو الذي رحل لسوء النتائج.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة إيجل نوار البوروندي، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا. 

موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار البوروندي 

ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي في مباراته القادمة مع نظيره إيجل نوار البوروندي، يوم 18 من أكتوبر الجاري 2025، ضمن منافسات الدور التمهيدي الثاني (الـ32) بدوري أبطال أفريقيا. 

وتأهل فريق إيجل نوار إلى دور الـ32 بعد تخطي نظيره فريق أساس تيليكوم الجيبوتي في مجموع لقائي الذهاب والعودة بالدور التمهيدي الأول. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي النادي الأهلي ياس سوروب محمد يوسف سوروب

مواد متعلقة

سوروب: تلقيت عروض كثيرة لكن تاريخ الأهلي العريق حسم الأمر

ياس سوروب: جئت إلى الأهلي لحصد البطولات.. وأعرف جيدا أهمية الفوز لجماهيره

لاعب سابق في الفريق، تعرف على مترجم مدرب الأهلي الجديد

وليد صلاح الدين: ياس سوروب يمتلك كل المعايير المطلوبة.. وهذه رسالتي للجماهير

مؤتمر الأهلي لتقديم المدرب الجديد ياس سوروب (بث مباشر)

الخطيب يستقبل مدرب الأهلي الجديد ياس سوروب بمقر الجزيرة (صور)

الأهلي يقدم مدربه الجديد ياس سوروب في مؤتمر صحفي اليوم بالجزيرة

هولندا تكتسح مالطا برباعية نظيفة في تصفيات كأس العالم 2026

الأكثر قراءة

إلى صعيد غزة، آلاف النازحين يعودون للمدينة المنكوبة (بث مباشر)

سبب غياب محمد يوسف عن مؤتمر الأهلي لتقديم سوروب

ماذا قالت الفائزة بجائزة نوبل للسلام عن ترامب في أول تصريح لها؟

أول ملاحظات ياس سوروب علي لاعبي الأهلي

مصرع 3 شقيقات اختناقًا داخل حمام في المنوفية

من مقاومة القمع إلى جائزة نوبل، قصة ماريا كورينا ماتشادو رمز الديمقراطية في فنزويلا

المغرب يزين قائمة المنتخبات المتأهلة لربع نهائي مونديال الشباب

لاعب سابق في الفريق، تعرف على مترجم مدرب الأهلي الجديد

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

الصغرى بالقاهرة 21 والخريف يرطب "حر الصعيد"، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

انخفاض الردة والذرة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

ماريا كورينا ماتشادو.. الفائزة بجائزة نوبل للسلام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أفضل الأدعية في ساعة الإجابة يوم الجمعة

تفسير حلم الشراء في المنام وعلاقته بفرصة عمل جديدة

الإفتاء توضح حكم استغلال أدوات العمل في أغراض شخصية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads