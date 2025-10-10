احتفالا بالتأهل لكأس العالم، أبو ريدة يهدي مدربي مصر رخصة التدريب Pro

أعلن المهندس هاني أبو ريدة، عضو المجلس الأعلى لكرة القدم "فيفا"، ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، تحمل رسوم المشاركين في رخصة التدريب pro، التي ينظمها الاتحاد المصري لأول مرة في تاريخه، وذلك احتفالا بتأهل منتخب مصر لكأس العالم 2026.

وافتتح أبو ريدة، اليوم، الجمعة، فعاليات رخصة التدريب pro، في حضور خالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد، والدكتور مصطفى عزام، المدير التنفيذي، وعلاء نبيل المدير الفني للاتحاد، والدكتور جمال محمد على مدير إدارة المدربين، بالإضافة إلى التونسي بالحسن مالوش المحاضر الدولي من فيفا.

وتقدم للحصول على الرخصة التدريبية "Pro"، مجموعة من رموز ونجوم الكرة المصرية على رأسهم حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، وشوقي غريب المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، وحلمي طولان عضو اللجنة الفنية للاتحاد المصري لكرة القدم والمدير الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب، ومحمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي، وحمادة صدقي المدير الفني السابق لمنتخب مصر للشباب، وممدوح المحمدي وأحمد حيدر المحاضران بالاتحادين الإفريقي والمصري، ومحمد وهبة المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر للناشئين، ووائل رياض المدير الفني لمنتخب مصر "مواليد 2007"، وأميرة يوسف المدير الفني لمنتخب مصر للسيدات تحت 20 سنة، وخالد جلال المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك، ومعتمد جمال المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك.

كما تقدم للدورة كل من طارق العشري، محمد عودة، عبد الله درويش، طلعت محرم، أحمد حيدر، حازم أبو النور، محمد عثمان، محمد كيتا، عبد الستار صبرى، هيثم شعبان، أسامة عرابي، مجدى عبد العاطى، أحمد فكرى الصغير، أسامة عبد الكريم، حسين عبد اللطيف، أحمد سالم، ياسر رضوان، سامى قمصان، عبد الحميد البسيونى، علاء عبد العال، تامر مصطفى، أيمن السراج، وليد أبو العلا، أحمد فتح الله، ربيع ياسين وكمال عبد الواحد.

