تفاصيل مؤتمر تقديم ياس سوروب مدرب الأهلي الجديد.. الدنماركي: أعرف تاريخ النادي وأدرك حجم المسئولية.. وليد صلاح الدين يكشف معايير الاختيار.. ومحمد يوسف يغيب عن المؤتمر(فيديو وصور)

عقد النادي الأهلي بالجزيرة اليوم الجمعة، المؤتمر الصحفي لتقديم الدنماركي ياس سوروب مدربا جديدا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو الذي رحل لسوء النتائج.

وانطلق مؤتمر النادي الأهلي لتقديم ياس سوروب في تمام الساعة الثالثة عصرًا بحضور لجنة التخطيط بالنادي، برئاسة الكابتن مختار مختار وعضوية الكابتن زكريا ناصف، ومدير الكرة الكابتن وليد صلاح الدين، للحديث عن تفاصيل التعاقد مع المدير الفني الجديد وخطة العمل خلال المرحلة المقبل.

تصريحات ياس سوروب مدرب الأهلي الجديد

أكد الدنماركي ياس سوروب، المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، أنه يدرك تماما حجم مسئولية تدريب الفريق، ويعرف جيدا تاريخ الأهلي العريق وطموح جماهيره التي لا ترضى سوى بالفوز.

وقال سوروب خلال المؤتمر الصحفي المنعقد لتقديمه اليوم بمقر النادي بالجزيرة: "أعلم أن الفوز هو الهدف الأول للنادي الأهلي وجماهيره، وأنا معتاد على العمل في أندية تبحث دائما عن الانتصارات والبطولات، وسأسعى بكل قوة لتطوير منظومة كرة القدم داخل النادي".

وأضاف المدير الفني الجديد: "حضرت إلى القاهرة بمفردي، على أن ينضم جهازي المعاون خلال 48 ساعة، وهم خمسة مساعدين يشكلون معي فريق عمل متكامل لخدمة أهداف الأهلي."

وأوضح سوروب أنه جاء إلى الأهلي بدافع البحث عن التحديات والبطولات، مشيرا إلى أنه يسعى للحفاظ على تاريخه التدريبي المميز، ويأمل في تحقيق بداية قوية مع الفريق.

وأكمل تصريحاته: "هدفي واضح وهو الفوز في كل المباريات، فالأهلي ناد كبير اعتاد على حصد الألقاب، وأنا هنا لأكون جزءًا من هذه المنظومة البطولية."

وتابع سوروب: “شاهدت عددا من مباريات الأهلي الأخيرة للوقوف على نقاط القوة والضعف داخل الفريق، الأهلي قدم أداء قوي في كأس العالم للأندية رغم عدم تحقيق النتائج المرجوة، وأنا هنا لمساعدة اللاعبين على تحقيق نتائج مميزة”.

وعن مفاوضاته مع القلعة الحمراء، أوضح سوروب: “تلقيت العديد من العروض التدريبية الشهر الماضي، وهذا أمر طبيعي بعد العمل في الدوري الألماني، لكن عندما وصلني عرض الأهلي، شعرت بمدى قيمة النادي وتاريخه العريق، ولذلك لم أتردد في قبول المهمة”.

وواصل المدير الفني تصريحاته قائلا: “فخور بأن أكون جزءا من تاريخ النادي الأهلي، وأسعى لتحقيق نتائج قوية والتعرّف على ثقافة جديدة، وسأعمل بكل طاقتي لإسعاد جماهير الأهلي وحصد المزيد من الألقاب”.

وأضاف: “لدي ذكريات جميلة مع الكرة المصرية، فقد لعبت من قبل إلى جانب محمود أبو الدهب وعبد الستار صبري، وما زلت أتذكر تلك التجربة رغم مرور سنوات طويلة”.

وأكد المدير الفني الجديد أنه على دراية كاملة بحجم الضغوط التي يتعرض لها مدربو الأهلي، قائلا: “أعرف جيدا كم الضغوط الإعلامية والجماهيرية المحيطة بمدرب الأهلي، وأنا جاهز للتعامل معها، سمعت كثيرا عن الشعبية الهائلة للنادي، وكيف أنه يحظى بدعم أكثر من 80 مليون مشجع، وهذا يمنحني حافز كبيرا لبذل أقصى ما لدي لتحقيق النجاح”.

تصريحات وليد صلاح الدين

وجه وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، الشكر للكابتن عماد النحاس، مشيدا بالدور الكبير الذي قام به في فترة حرجة من الموسم.

كما قدم الشكر للجنة التخطيط برئاسة الكابتن مختار مختار وعضوية الكابتن زكريا ناصف، ومحمد يوسف، وأسامة هلال، على الجهد الكبير المبذول في ملف اختيار المدير الفني الجديد، بالتنسيق الكامل مع الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي.

وأكد صلاح الدين أن المدير الفني الجديد، الدنماركي ياس سوروب، يمتلك سيرة ذاتية قوية وشخصية قيادية مميزة، بالإضافة إلى مرونة تكتيكية وفكر أوروبي متطور، مشيرًا إلى أن جميع المعايير التي تم وضعها لاختيار المدرب الجديد قد توافرت فيه.

وأوضح أن الكابتن محمود الخطيب شدد على ضرورة أن يكون المدير الفني الجديد قادرا على التعامل مع الجماهير ووسائل الإعلام، وهو ما يتمتع به سوروب بالفعل من خلال شخصيته اللبقة وقدرته على التواصل بذكاء.

واختتم مدير الكرة بالأهلي تصريحاته مؤكدًا أن سوروب جاء في توقيت صعب من الموسم، وأن تطبيق فكره يحتاج إلى بعض الوقت، مطالبًا جماهير الأهلي بدعمه ومساندته خلال المرحلة المقبلة من أجل تحقيق النجاح المنشود.

من هو مترجم ياس سوروب في الأهلي؟

وأعلن وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، تعيين زياد محمود مترجما للمدير الفني الجديد، الدنماركي ياس سوروب، مؤكدا أن اختياره جاء بدقة بعد دراسة عدة أسماء.

وقال صلاح الدين في تصريحات صحفية إن زياد محمود حاصل على درجة الدكتوراه في الترجمة، وكان من المهم أن يجمع المترجم بين الكفاءة الأكاديمية والخبرة الكروية، مشيرا إلى أن زياد محمود كان لاعب كرة قدم سابقا وأحد ناشئي الأهلي، كما لعب في صفوف ناديي الداخلية والجونة.

وأضاف مدير الكرة أن إدارة الأهلي كانت حريصة على أن يكون مترجم المدير الفني الجديد "مترجم كورة"، يفهم المصطلحات الفنية والتكتيكية، ويملك خلفية كروية قوية، فضلا عن انتمائه وحبه الكبير للنادي الأهلي.

غياب محمد يوسف عن المؤتمر

وشهد مؤتمر الأهلي عدم حضور الكابتن محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، مع حضور عدد من قيادات النادي ولجنة التخطيط برئاسة الكابتن مختار مختار وعضوية الكابتن زكريا ناصف، ووليد صلاح الدين مدير الكرة.

