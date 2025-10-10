الجمعة 10 أكتوبر 2025
أول ملاحظات ياس سوروب علي لاعبي الأهلي

ياس سوروب
ياس سوروب

عقد بمقر النادي الأهلي بالجزيرة اليوم، المؤتمر الصحفي لتقديم المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، الدنماركي ياس سوروب، لوسائل الإعلام، بعد التعاقد معه رسميا لتولي القيادة الفنية للفريق.

وأعلن الأهلي التعاقد مع سوروب لمدة موسمين ونصف، لتولي قيادة فريق الكرة خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو الذي رحل لوء النتائج. 

وكان سوروب  وصل إلى القاهرة مساء أمس، برفقة اثنين من وكلاء أعماله، على أن يصل باقي أفراد جهازه المعاون خلال 48 ساعة، استعدادا لبدء مهامهم بشكل رسمي مع الفريق.

وكشفت قناة الأهلي عن بعض الملاحظات الأولية التي أبداها المدير الفني الجديد بعد متابعته الفريق، حيث أشار سوروب إلى وجود تراجع في اللياقة البدنية للاعبين، مؤكدا  ضرورة رفع المعدلات البدنية في الفترة المقبلة لتتناسب مع أسلوبه الهجومي الذي يعتمد على السرعة والضغط العالي.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة إيجل نوار البوروندي، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا. 

موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار البوروندي 

ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي في مباراته القادمة مع نظيره إيجل نوار البوروندي، يوم 18 من أكتوبر الجاري 2025، ضمن منافسات الدور التمهيدي الثاني (الـ32) بدوري أبطال أفريقيا. 

وتأهل فريق إيجل نوار إلى دور الـ32 بعد تخطي نظيره فريق أساس تيليكوم الجيبوتي في مجموع لقائي الذهاب والعودة بالدور التمهيدي الأول. 

