بعد تحسن النتائج مع النحاس، قرار جديد من الأهلي بشأن المدير الفني

يواصل النادي الأهلي البحث عن مدير فني أجنبي، لتولي قيادة الفريق الأول لكرة القدم، خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو، الذي رحل عن الفريق بسبب سوء النتائج.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي أن اللجنة المكلفة بمتابعة ملف المدرب الجديد تدرس حاليا عددا من السير الذاتية لمدربين أجانب، تمهيدا لاختيار المدير الفني كبيرة وصحاب سيرته ذاتية قوية ومناسب لشخصية الفريق ويرضي مطالب الجماهير.

وأكد المصدر أن إدارة النادي لن تتعجل في اتخاذ القرار، في ظل النتائج الإيجابية التي يحققها الفريق تحت قيادة المدرب المؤقت عماد النحاس، موضحا أن التركيز ينصب على اختيار مدرب يتوافق مع فلسفة الأهلي وأهدافه على المدى القصير والطويل.

حكام مباراتي الأهلي وإيجل نوار

وأوضح الكاف في خطابه أن الجنوب إفريقي أوكسولو بادي سيتولي القيادة التحكيمية لمباراة الذهاب التي ستقام يوم 18 أكتوبر الجاري في بوروندي، أما مباراة الإياب فستقام يوم 25 أكتوبر على استاد القاهرة الدولي، على أن يديرها السنغالي عيسى سي.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة إيجل نوار البوروندي في ذهاب دور 32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي القادمة بعد التوقف الدولي

ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي في مباراته القادمة مع نظيره إيجل نوار البوروندي، يوم 18 من أكتوبر الجاري 2025، ضمن منافسات الدور التمهيدي الثاني (الـ32) بدوري أبطال أفريقيا.

وتأهل فريق إيجل نوار إلى دور الـ32 بعد تخطي نظيره فريق أساس تيليكوم الجيبوتي في مجموع لقائي الذهاب والعودة بالدور التمهيدي الأول.

