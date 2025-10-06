الإثنين 06 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بعد تحسن النتائج مع النحاس، قرار جديد من الأهلي بشأن المدير الفني

الأهلي
الأهلي

يواصل النادي الأهلي البحث عن مدير فني أجنبي، لتولي قيادة الفريق الأول لكرة القدم، خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو، الذي رحل عن الفريق بسبب سوء النتائج. 

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي أن اللجنة المكلفة بمتابعة ملف المدرب الجديد تدرس حاليا عددا من السير الذاتية لمدربين أجانب، تمهيدا لاختيار المدير الفني كبيرة وصحاب سيرته ذاتية قوية ومناسب لشخصية الفريق ويرضي مطالب الجماهير. 

وأكد المصدر أن إدارة النادي لن تتعجل في اتخاذ القرار، في ظل النتائج الإيجابية التي يحققها الفريق تحت قيادة المدرب المؤقت عماد النحاس، موضحا أن التركيز ينصب على اختيار مدرب يتوافق مع فلسفة الأهلي وأهدافه على المدى القصير والطويل.

 

حكام مباراتي الأهلي وإيجل نوار

وأوضح الكاف في خطابه أن الجنوب إفريقي أوكسولو بادي سيتولي القيادة التحكيمية لمباراة الذهاب التي ستقام يوم 18 أكتوبر الجاري في بوروندي، أما مباراة الإياب فستقام يوم 25 أكتوبر على استاد القاهرة الدولي، على أن يديرها السنغالي عيسى سي.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة إيجل نوار البوروندي في ذهاب دور 32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا. 

موعد مباراة الأهلي القادمة بعد التوقف الدولي 

ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي في مباراته القادمة مع نظيره إيجل نوار البوروندي، يوم 18 من أكتوبر الجاري 2025، ضمن منافسات الدور التمهيدي الثاني (الـ32) بدوري أبطال أفريقيا.

وتأهل فريق إيجل نوار إلى دور الـ32 بعد تخطي نظيره فريق أساس تيليكوم الجيبوتي في مجموع لقائي الذهاب والعودة بالدور التمهيدي الأول.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

خوسيه ريبيرو الأهلي النادي الأهلي عماد النحاس الأهلي وإيجل نوار دوري أبطال أفريقيا

مواد متعلقة

مجلس إدارة الأهلي يفتتح 3 مشروعات جديدة بفرع الشيخ زايد

مجلس إدارة النادي الأهلي يعتمد القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات

وليد سليمان: التعاقد مع لانجلير خطوة مهمة لتطوير قطاع الناشئين

حكام مواجهتي الأهلي وإيجل نوار في دوري أبطال أفريقيا

الأهلي يتمسك بسياسته في ملف تجديد العقود ويرفض رفع المقابل المالي لـ عبد القادر

محمد يوسف: التعاقد مع لانجلير خطوة جديدة لتطوير قطاع الناشئين بالأهلي

الأهلي يستقر على موعد السفر إلى بوروندي استعدادا لمواجهة إيجل نوار

بعد تعيينه مدربا للمقاولون، كشف حساب سامي قمصان عندما كان الرجل الأول في الأهلي

الأكثر قراءة

والدي طلب التواصل معه، كريم حسن شحاتة يكشف كواليس زيارة الخطيب للمعلم

كواليس الإطاحة بعلاء عابد من ترشيحات مجلس النواب

عصام كامل يكشف الرسائل الواضحة التي وجهها السيسي لإسرائيل في خطابه (فيديو)

وزير البترول يصدر حركة تنقلات محدودة بشركات القطاع

إخلاء سبيل مصور فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور بكفالة

هل الخلع طلاق أم فسخ؟ وما المقصود بالطلاق البائن في الإسلام؟

بسبب علاقة آثمة بين زوج وحماته، مقتل شاب على يد حماه ببني سويف

أعضاء بمجلس الزمالك يدرسون الاستقالة بسبب الأزمة المالية وسحب أرض أكتوبر

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلي اليوم الإثنين

أسعار القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين

34.2 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

نتائج مخيبة لمنتخب مصر في مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الساحر في المنام وعلاقتها بوجود مكائد ضد الرائى

أمين الفتوى: لا حرج في صلاة المرأة دون ارتداء الشراب بشرط (فيديو)

هل الخلع طلاق أم فسخ؟ وما المقصود بالطلاق البائن في الإسلام؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads