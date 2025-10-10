الجمعة 10 أكتوبر 2025
حوادث

إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالقليوبية

أصيب 7 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص على طريق السلام – الخانكة بمحافظة القليوبية، مساء اليوم وتم نقلهم إلى مستشفى الخانكة المركزي لتلقي العلاج اللازم.

 تلقى اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد البطوطي، مدير الإدارة العامة للمرور بالقليوبية، بالحادث، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، حيث تم نقل جميع المصابين إلى المستشفى، وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم.

وتبيّن من المعاينة المبدئية أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة من السائق، ما أدى إلى انقلاب المركبة على جانب الطريق.

وجرى رفع آثار الحادث بواسطة رجال المرور، وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.

