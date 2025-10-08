محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشهدان الندوة التثقيفية بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر

شهد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، واللواء أركان حرب الدكتور سمير فرج مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق والخبير الاستراتيجي العسكري، الندوة التثقيفية التى نظمتها جامعة بنها بمناسبة مرور 52 عاما على ذكرى انتصارات حرب السادس من اكتوبر ١٩٧٣ م بعنوان "يوم العزة والكرامة".

محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشهدان الندوة التثقيفية بمناسبة مرور 52 عاما على ذكرى انتصارات حرب أكتوبر



جاء ذلك بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعدد من القيادات الأمنية، والتنفيذية، والدينية بالمحافظة وعمداء ووكلاء الكليات، ومدير إدارة التربية العسكرية، ومنسق عام الأنشطة الطلابية، والأمناء المساعدين، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.



من جانبه، تقدم المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بالشكر لجامعة بنها على الدعوة الكريمة، مقدمًا التهاني لشعب القليوبية وأبناء الجامعة بمناسبة ذكرى أكتوبر المجيدة، مؤكدا أن أكتوبر ليس شهرًا عاديًا بل هو روح تكمن في عقيدة الوطنية التي ينمو عليها الشعب المصري، ذلك الشعب الذي يضع وإيمانه بوطنه ثانيًا بعد إيمانه بالله تعالى. وشدد على أن ذكرى أكتوبر هذا العام تأتي مختلفة، حيث يقف الشعب المصري اليوم بجوار شعب غزة الصامد على أرضه، تماشيًا مع رؤية السيد رئيس الجمهورية للحفاظ على الأمن القومي المصري في ظل المتغيرات الإقليمية الراهنة.

محافظ القليوبية، أكتوبر لم يكن مجرد صدفة



وفي سياق متصل، أكد محافظ القليوبية للطلاب أن أكتوبر لم يكن مجرد صدفة، بل كان نتاج استراتيجيات ومخططات محكمة قامت بها قواتنا المسلحة الباسلة، أسفرت عن انتصار تاريخي على العدو.



ووجه المحافظ عدة نصائح للطلاب، مؤكدًا أن هذا الجيل مطلوب منه الوقوف خلف قواتنا المسلحة والشرطة لاستكمال مسيرة التنمية، مستلهمين ذلك من روح أكتوبر، مشيرا إلى أن الدولة المصرية شهدت طفرة تنموية ضخمة من مدن جديدة واستثمارات عملاقة، جميعها شيدت بأيادٍ مصرية، مؤكدًا أن بناء الأوطان لا يتحقق إلا بسواعد شبابها ووعيهم بماضيهم المجيد ومستقبلهم الواعد.



وفي كلمته الختامية خلال الندوة، عبّر المهندس أيمن عطية عن فخره واعتزازه بجيل أكتوبر العظيم، مؤكدًا أن هذه الذكرى ستظل مصدر إلهام للأجيال القادمة في العطاء والانتماء والإصرار على تحقيق التنمية والبناء تحت مظلة القيادة السياسية الحكيمة، كما وجه المحافظ نداءً إلى الشباب بضرورة الوعي الكامل بالأحداث الجارية وأهمية المساهمة الفعالة في تعمير وتنمية سيناء، مؤكدًا أنها تمثل مستقبلًا مشرقًا ينتظر جهودهم وعطائهم.



وأعرب المحافظ عن سعادته بمستوى الوعي الذي لمسه لدى طلاب جامعة بنها، مقدرًا تفاعلهم الإيجابي ومؤكدًا أن انتصار أكتوبر يعد علامة فارقة في التاريخ العسكري المصري، ستظل محفورة في سجلات التاريخ.



وفي كلمته قال الدكتور ناصر الجيزاوي أنه في مثل هذه الأيام من شهر أكتوبر من كل عام، نقف جميعًا وقفة فخر واعتزاز، نستحضر فيها واحدة من أعظم صفحات التاريخ المصري الحديث، ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة عام 1973، قائلا " تلك الحرب التي أعادت للأمة العربية كرامتها، وأثبتت أن الإرادة الصلبة والتخطيط المحكم قادران على تحقيق النصر مهما كانت التحديات ".

وتابع رئيس الجامعة لقد سطّر الجيش المصري الباسل ملحمة وطنية خالدة، عبَر فيها قناة السويس، وحطّم أسطورة خط بارليف، ليؤكد للعالم أجمع أن مصر لا تُهزم، وأن شعبها لا يعرف الانكسار، كان هذا الانتصار تجسيدًا لقوة وعزيمة المصريين، ولتلاحم الشعب مع جيشه في أروع صور التضحية والفداء.



وأكد " الجيزاوي " إن الجيش المصري، عبر تاريخه، كان دائمًا حصنًا منيعًا وسندًا قويًا للوطن، يحمي حدوده، ويصون أمنه القومي، ويواجه كل من يحاول المساس باستقراره واليوم، يواصل جيشنا أداء دوره الوطني في مكافحة الإرهاب، ودعم التنمية، ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية، بكل كفاءة واقتدار، مشيرا إلي إن الجيش المصري ليس مجرد مؤسسة عسكرية، بل هو درع الوطن وسيفه، يحمل في قلبه عقيدة راسخة لا تتزعزع وهي الحفاظ على تراب مصر الطاهر بكل ما أوتي من قوة وعزيمة، وأن هذه العقيدة ليست شعارات تُردد، بل هي تاريخ من البطولات والتضحيات، سُطرت بدماء رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه.



وأضاف الدكتور ناصر الجيزاوي أنه في ظل التحديات التي تواجهها منطقتنا والعالم، تبرز أهمية القيادة الحكيمة في الحفاظ على أمن واستقرار الأوطان، ومن هذا المنطلق، لا يسعنا إلا أن نُثمن الدور الوطني الكبير الذي يقوم به السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في حماية الأمن القومي المصري، وصون مقدرات الدولة، وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية.



وأوضح " الجيزاوي " لقد تبنّى الرئيس السيسي رؤية استراتيجية شاملة، ترتكز على بناء دولة قوية حديثة، قادرة على مواجهة التهديدات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، فشهدنا في عهده تطويرًا غير مسبوق في قدرات القوات المسلحة، وتحديثًا لمنظومة الأمن الداخلي، ومواجهة حاسمة للإرهاب، مما أعاد الطمأنينة إلى قلوب المصريين، ورسّخ دعائم الاستقرار والأمن والأمان، ولم يقتصر مفهوم الأمن القومي على الجانب العسكري فحسب، بل امتد ليشمل الأمن الغذائي، والمائي، والاقتصادي، من خلال إطلاق مشروعات قومية عملاقة، مثل العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المدن الذكية، ومبادرة "حياة كريمة"، وغيرها من المبادرات الرئاسية والتي تهدف لجودة حياة المواطنين وتوسيع شبكة الطرق والبنية التحتية، بما يعزز من قدرة الدولة على الصمود والنمو في وجه التحديات.



واختتم رئيس الجامعة حديثه قائلا للطلاب أنتم أمل الوطن وسنده، ومن واجبكم اليوم أن تستلهموا من هذه الجهود روح الانتماء والولاء، وأن تضعوا مصلحة مصر فوق كل اعتبار، فالوطن لا يُبنى إلا بسواعد أبنائه، ولا يُحمى إلا بوعيهم، وإيمانهم بقيم التضحية والعمل، فلنكن جميعًا على قلب رجل واحد، خلف قيادتنا الحكيمة، من أجل مصر قوية، آمنة، ومزدهرة.



وخلال الندوة،ألقى المفكر الاستراتيجي اللواء الدكتور سمير فرج محاضرة عنوان "من نصر العبور إلى الحاضر والتحديات " استعرض فيها رحلة التحول من هزيمة 1967 إلى نصر 1973، مشيرًا إلى بطولات القوات المسلحة في حرب الاستنزاف وعمليات تدمير المدمرة "إيلات "والغواصة "دافار" والحفار الإسرائيلي أمام ساحل العاج، مرورًا بالتخطيط لعبور قناة السويس وتحطيم خط بارليف، وصولًا إلى ملحمة معركة المنصورة الجوية التي تُعد واحدة من أعظم المعارك في التاريخ العسكري.



وأضاف اللواء الدكتور سمير فرج، أن الخداع الاستراتيجى ساهم في تحقيق انتصار أكتوبر، فاختيار يوم عيد الغفران وكذلك الهجوم على العدو في شهر رمضان، بالإضافة إلى اختيار موعد الساعة الثانية ظهرا جميعها عوامل خدعت العدو، بالإضافة إلى عرض مقاطع من فيلم جولدا الذي يسلط الضوء على أيام الهزيمة الإسرائيلية.



كما استعرض الأحداث الجارية في المنطقة العربية مثل فلسطين وسوريا وتناول المواقف المصرية المؤيدة لفكرة لا لتهجير الفلسطينيين وخطة مصر لإعادة إعمار غزة.



وأكد اللواء الدكتور سمير فرج علي الطلاب بضرورة أن يحافظوا علي أرضهم وجيشهم وشعبهم وضرورة مواجهة الأكاذيب والفتن بالوعي والعلم والإيمان بالوطن.



من جانبها أضافت الدكتورة جيهان عبد الهادي أن الهدف الرئيسي من تنظيم جامعة بنها الندوة التثقيفية كل عام تسليط الضوء على نصر أكتوبر العظيم، ودور القوات المسلحة المصرية، الذي أعاد للوطن أرضه وكرامته، ونشر الوعي الوطني لدى الطلاب.



كما شهدت الندوة عرض فيلم تسجيلي عن حرب أكتوبر، وفقرات فنية وشعبية قدمها كورال الجامعة، واوبريت إرادة شعب صنعت مجد قدمه طلاب جمعية مدارس الشبان ، وكذلك تقديم الدروع وتكريم عدد من أبطال حرب أكتوبر المجيدة ١٩٧٣ م.

