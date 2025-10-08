الأربعاء 08 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

المؤبد لحداد وتغريمه 100 ألف جنيه للاتجار بالمخدرات في القليوبية

جنايات شبرا الخيمة،
جنايات شبرا الخيمة، فيتو

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، بالسجن المؤبد لحداد، وتغريمه مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه، بعد إدانته بإحراز جوهرين مخدرين من نوعي "الهيروين والحشيش" بقصد الإتجار والتعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وذلك بدائرة قسم قليوب بمحافظة القليوبية.

صحة القليوبية تضبط نصف طن دواجن فاسدة

توفير فرص عمل وكارت الخدمات المتكاملة أبرز طلبات المواطنين في لقاء محافظ القليوبية

المؤبد لحداد وتغريمه 100 ألف جنيه للاتجار بالمخدرات بالقليوبية

صدر الحكم برئاسة المستشار راغب محمد راغب رفاعي، وعضوية المستشارين أمير محمد عاصم، وأحمد عبد القهار زهوى أحمد، ومحمد يسري البيومي، وأمانة سر رضا جاب الله.

أحالت النيابة العامة المتهم القليوبية  "عبد الله ع ع ا" السن ٣٢ سنة - حداد - مقيم الطالبية - هرم الجيزة، في الجناية رقم ٤٢٦٨ لسنة ٢٠٢٥ قسم قليوب، والمقيدة برقم ١٩٩٢ لسنة ٢٠٢٥ كلى جنوب بنها، لأنه في يوم ٥/١٣ / ٢٠٢٥ بدائرة قسم قليوب بمحافظة القليوبية- أحرز جوهرًا مخدرًا (هيروين)، وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وأختتم أمر الإحالة أنه أحرز جوهرًا مخدرًا (حشيش) وكان ذلك بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنايات شبرا الخيمة محافظة القليوبية محكمة جنايات شبرا محافظ القليوبية

مواد متعلقة

توفير فرص عمل وكارت الخدمات المتكاملة أبرز طلبات المواطنين في لقاء محافظ القليوبية

في ذكرى نصر أكتوبر، محافظ القليوبية يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول

وكيل صحة القليوبية يتابع إجراءات الكشف الطبي على مرشحي "النواب"

الأكثر قراءة

آخر تطورات سعر جرام الذهب بمحلات الصاغة اليوم الأربعاء

التعليم تكشف حقيقة فيديو مديرة مدرسة ترفض دخول طالبة إلى فصلها وتجبرها على نظام البكالوريا

لمسة وفاء في ذكرى النصر

قبل تولي سوروب قيادة الفريق، خبر صادم للأهلي بشأن حسين الشحات

مواجهات نارية تنتظر الأهلي تحت قيادة الدنماركي ياس سوروب

حقيقة رحيل وليد صلاح الدين عن الجهاز الفني الجديد للأهلي

مصطفى محمد يقود هجوم منتخب مصر لمواجهة جيبوتي

تفاصيل تعاقد الأهلي مع الدنماركي ياس سوروب

خدمات

المزيد

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

ارتفاع جديد، سعر جرام الذهب بمحلات الصاغة اليوم الأربعاء (تحديث لحظي)

الأبيض يبدأ من 144 جنيها، أسعار كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

أسعار العملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيفية تسمية المسجد المقام بالجهود الذاتية

مولد السيد البدوي، جاذبية صدقي تكتب عن المناقب والأسرار الخفية في حياة الولي المحبوب

الأوقاف تنظّم ندوات علمية حول انتصارات أكتوبر بـ1860 مسجدًا بالتعاون مع الأزهر

المزيد
الجريدة الرسمية
ads