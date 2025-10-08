المؤبد لحداد وتغريمه 100 ألف جنيه للاتجار بالمخدرات في القليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، بالسجن المؤبد لحداد، وتغريمه مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه، بعد إدانته بإحراز جوهرين مخدرين من نوعي "الهيروين والحشيش" بقصد الإتجار والتعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وذلك بدائرة قسم قليوب بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار راغب محمد راغب رفاعي، وعضوية المستشارين أمير محمد عاصم، وأحمد عبد القهار زهوى أحمد، ومحمد يسري البيومي، وأمانة سر رضا جاب الله.

أحالت النيابة العامة المتهم القليوبية "عبد الله ع ع ا" السن ٣٢ سنة - حداد - مقيم الطالبية - هرم الجيزة، في الجناية رقم ٤٢٦٨ لسنة ٢٠٢٥ قسم قليوب، والمقيدة برقم ١٩٩٢ لسنة ٢٠٢٥ كلى جنوب بنها، لأنه في يوم ٥/١٣ / ٢٠٢٥ بدائرة قسم قليوب بمحافظة القليوبية- أحرز جوهرًا مخدرًا (هيروين)، وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وأختتم أمر الإحالة أنه أحرز جوهرًا مخدرًا (حشيش) وكان ذلك بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

