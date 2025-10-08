الأربعاء 08 أكتوبر 2025
المشدد 5 سنوات لعاطلين بتهمة إصابة شخص بعاهة مستديمة في القليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، بالسجن المشدد 5 سنوات لعاطلين بتهمة الاعتداء بالضرب علي شخص وإصابته بعاهة مستديمة بدائرة قسم أول العبور بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار هانى فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاتة هلال، وماجد حسني فوزي، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى.

أحالت النيابة العامة القليوبية المتهمين: «احمد.م.ا»، و«ابراهيم.ي.ا» - مقيمين مدينة العبور - المحلية الخامسة م محافظة القليوبية - في القضية رقم ١٧٦٢ لسنة ٢٠٢٤ قسم أول العبور، والمقيدة برقم ٤٧٧٠ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها، لأنهما في ليلة ٢٥ / ٢ / ٢٠٢٤، بدائرة قسم أول العبور محافظة القليوبية، ضربا المجني عليه حازم عماد الدين طلعت عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد بأن تعديا عليه باستخدام أداه مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص «عصا شوم» في أنفه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي انحراف الحاجز الأنفي والتي تقدر بنسبة ٢٪ على النحو المبين بالتحقيقات.
أحرزا بغير ترخيص أداتين (عصا شوم) مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص على النحو المبين بالتحقيقات.

