اندلاع حريق داخل مخزن منتجات ورقية بالقليوبية

شهدت قرية باسوس التابعة لمركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، اليوم الجمعة، اندلاع حريق داخل مخزن منتجات ورقية، ما أسفر عن تلفيات كبيرة في محتويات المخزن دون وقوع أي خسائر بشرية.

كان قد تلقى اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق داخل أحد المخازن بالقرية.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بـ6 سيارات إطفاء بقيادة فريق من الضباط والمجندين، حيث جرت محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى العقارات والمحال المجاورة، وتمت السيطرة الكاملة على الحريق وإخماده دون أي إصابات.

وأوضحت المعاينة المبدئية أن الحريق التهم كميات كبيرة من المناديل الورقية المخزنة داخل المكان، فيما أسفر عن تلفيات.

وتم انتداب المعمل الجنائي لمعاينة موقع الحريق ورفع الأدلة لتحديد أسباب اندلاعه بدقة وحصر حجم الخسائر المادية، كما تم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

يأتي ذلك في إطار جاهزية قوات الحماية المدنية بالقليوبية وسرعة استجابتها للتعامل مع البلاغات الطارئة للحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

