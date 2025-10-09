محافظ القليوبية ووزير قطاع الأعمال يبحثان تعظيم الاستفادة من أصول الدولة

بحث المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، مع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، سبل تعزيز التعاون المشترك وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال لقاء عقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث استعرض الجانبان أوضاع الشركات التابعة للوزارة داخل المحافظة، والمشروعات الصناعية الجاري تنفيذها، وآليات استثمار الأصول غير المستغلة بما يعود بالنفع على المواطنين.

وأكد الوزير محمد شيمي أهمية التكامل بين أجهزة الدولة المختلفة، مشيرًا إلى حرص وزارة قطاع الأعمال العام على تعزيز التعاون مع المحافظات ومؤسسات الدولة بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة.

وأوضح أن استراتيجية الوزارة لا تقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، بل تهدف كذلك إلى تحقيق تنمية اجتماعية متوازنة وتحسين جودة حياة المواطنين، مؤكدًا أن الاستغلال الأمثل للأصول يمثل محورًا رئيسيًا في خطة عمل الوزارة لتعظيم العوائد وتحسين استثمار الموارد والإمكانات المتاحة لدى الشركات التابعة.

من جانبه، أعرب المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، عن تقديره للتعاون المستمر مع وزارة قطاع الأعمال العام، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل وفق رؤية متكاملة تهدف إلى الاستخدام الأمثل للأصول المملوكة للدولة وتحويلها إلى مشروعات ذات قيمة مضافة تخدم المواطنين وتنعكس إيجابًا على مستوى الخدمات وجودة الحياة.

كما أكد أهمية التنسيق المستمر بين المحافظة والوزارة والجهات المعنية لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه الأصول في مشروعات تنموية وخدمية تساهم في دعم الاقتصاد المحلي.

شهد اللقاء حضور عدد من قيادات وزارة قطاع الأعمال العام ومحافظة القليوبية، في إطار حرص الجانبين على توسيع آفاق التعاون المؤسسي وتكامل الجهود لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الأصول المتاحة، ودفع مسيرة التنمية على مستوى المحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.