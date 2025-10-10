بيطري القليوبية تتابع المجازر للتأكد من التزامها بالمعايير الصحية

تفقد الدكتور هاني شمس الدين، مدير مديرية الطب البيطري بـ القليوبية، يرافقه الدكتور عصام صبحي مدير إدارة الجلود والمخلفات، والدكتور أيمن هشام بإدارة المجازر وتفتيش اللحوم، مجزر طوخ لمتابعة سير العمل والتأكد من تطبيق الإجراءات البيطرية السليمة وضمان خروج لحوم صالحة للاستهلاك الآدمي.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية والدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بضرورة المتابعة المستمرة لجميع المجازر بنطاق المحافظة؛ للتأكد من الالتزام التام بالمعايير الصحية والفنية والإدارية.

وخلال الجولة شدد وكيل الوزارة على أهمية الدور الذي يقوم به أطباء المجازر باعتبارهم حائط الصد المنيع ضد الأمراض المشتركة التي قد تنتقل نتيجة استهلاك لحوم غير صالحة، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من أعمال المجازر هو خروج لحوم آمنة ومطابقة للاشتراطات الصحية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

كما وجه مدير مديرية الطب البيطري بالقليوبية بضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لعمل المجازر، ومتابعة التخلص الآمن من المخلفات الحيوانية، مع الالتزام بالنظافة العامة داخل المجزر وتطبيق أعلى معايير السلامة المهنية للعاملين.

واختتم شمس الدين جولته بالتأكيد على استمرار حملات المتابعة والرقابة الدورية على جميع المجازر بنطاق المحافظة، في إطار خطة مديرية الطب البيطري بالقليوبية لتحقيق أعلى مستويات الأمان الغذائي وضمان وصول لحوم سليمة وآمنة إلى المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.