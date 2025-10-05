الأحد 05 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بالأسماء، إصابة سائق و9 طلاب في انقلاب ميكروباص ببني سويف

اسعاف بني سويف، فيتو
اسعاف بني سويف، فيتو

شهدت محافظة بني سويف، اليوم الأحد، حادثًا مروريًا مروعًا أسفر عن إصابة سائق و9 طلاب وطالبات جامعيين، إثر انقلاب سيارة ميكروباص كانوا يستقلونها على طريق بني سويف – الفيوم "دمو" قبل كارتة كوم أبو خلاد، حيث تم نقلهم جميعًا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية المطلوبة.

بلاغ حادث انقلاب ميكروباص ببني سويف

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب ميكروباص يقل عددًا من الطلاب، وعلى الفور تم توجيه سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف تحت إشراف الدكتور هاني همام، مدير فرع هيئة الإسعاف المصرية ببني سويف، حيث جرى التعامل السريع مع الإصابات وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهم إلى مستشفى جامعة بني سويف لاستكمال الفحوصات والعلاج.

إصابة سائق و9 طلاب وطالبات ببني سويف

وكشفت المعاينة والفحص المبدئي عن إصابة كل من: عبد الرحمن عصام سعد 25 سنة، بسحجات وكدمات، وعبد الرحمن أبو جبل النجار 21 سنة، بسحجات وكدمات، ويوسف على محمد 18 سنة، بكسر في الذراع الأيمن، ويسرا محمد إبراهيم 22 سنة، بسحجات وكدمات، وإسراء مفرح مصطفى 21 سنة، باشتباه كسر في اليد اليمنى، وأحمد حسن عبد العاطى 21 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد مصطفى أحمد 18 سنة، بكسر مضاعف في الساعد الأيمن، وأحمد سيد صبرى 18 سنة، بسحجات وكدمات، وأحمد سيد أحمد 21 سنة، بجرح قطعى في الرأس طوله 4 سم، بالإضافة إلى السائق أحمد عبد الفضيل على 49 سنة، والذي أصيب بسحجات وكدمات متفرقة.

ونقل المصابين إلى مستشفى جامعة بني سويف

وأكدت مصادر طبية بـ مستشفى جامعة بني سويف أن جميع المصابين يخضعون حاليًا للفحوصات الطبية اللازمة، وتم وضع بعض الحالات تحت الملاحظة الدقيقة، فيما جرى التعامل مع الإصابات المتوسطة والبسيطة بشكل فوري.

وأشارت المصادر إلى أن جميع الطلاب المصابين من المقيمين بمحافظة الفيوم، وكانوا في طريقهم إلى الجامعة لبدء يومهم الدراسي، عندما وقع الحادث بشكل مفاجئ، ما تسبب في حالة من القلق بين زملائهم وأهاليهم الذين توافدوا على المستشفى للاطمئنان عليهم.

وتكثف الأجهزة الأمنية تحقيقاتها للوقوف على أسباب وقوع الحادث، فيما ناشد المسؤولون قائدي المركبات بتوخي الحذر واتباع قواعد المرور والسرعات المقررة حفاظًا على الأرواح.

جنازة مهيبة لتشييع جثامين 4 شباب ضحايا حادث الأوسطي بمسقط رأسهم ببني سويف (صور)

بالأسماء، إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم سيارة نقل وكارو ببني سويف

مصرع 3 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة ببني سويف

ضبط نصف طن شيبسي وإعدام أغذية فاسدة في حملة رقابية ببني سويف

تخصيص 5 لجان للكشف الطبي وتحليل المخدرات لمرشحي النواب ببني سويف

الحزن يخيم على قرية بهبشين ببني سويف عقب وفاة 4 من شبابها بحادث الأوسطي

ضبط سجائر مُهربة وأعلاف دواجن مجهولة المصدر في حملة تموينية ببني سويف

ضبط سيارة محملة بدقيق مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء في إهناسيا ببني سويف

إجراءات عاجلة لحماية أراضي طرح النهر ببني سويف تحسبا لتداعيات الفيضان (فيديو)

بيطري بني سويف تنفذ ندوات بالمدارس للتوعية بمخاطر التعامل مع الكلاب الضالة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بني سويف محافظة بني سويف اخبار محافظة بني سويف محافظ بني سويف ببنى سويف جامعة بني سويف

مواد متعلقة

جنازة مهيبة لتشييع جثامين 4 شباب ضحايا حادث الأوسطي بمسقط رأسهم ببني سويف (صور)

بالأسماء، إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم سيارة نقل وكارو ببني سويف

مصرع 3 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة ببني سويف

ضبط نصف طن شيبسي وإعدام أغذية فاسدة في حملة رقابية ببني سويف

تخصيص 5 لجان للكشف الطبي وتحليل المخدرات لمرشحي النواب ببني سويف

الحزن يخيم على قرية بهبشين ببني سويف عقب وفاة 4 من شبابها بحادث الأوسطي

ضبط سجائر مُهربة وأعلاف دواجن مجهولة المصدر في حملة تموينية ببني سويف

ضبط سيارة محملة بدقيق مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء في إهناسيا ببني سويف

الأكثر قراءة

بعد التهديد بورقة "مضيق هرمز"، انفجار قوي يهز العاصمة الإيرانية طهران (فيديو)

ذكرى نصر أكتوبر، تعرف على تشكيل واختصاصات المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة السيسي

3 بنود اتفاق في أول اجتماع للقائمة الوطنية استعدادا لانتخابات النواب

السيسي يضع إكليل الزهور على قبري ناصر والسادات

العمل: الخميس 9 أكتوبر إجازة رسمية مدفوعة للقطاع الخاص بمناسبة نصر أكتوبر

انخفاض ملحوظ من القاهرة إلى الصعيد، درجات الحرارة اليوم الأحد في مصر

أخبار مصر: خريطة الانسحاب من غزة، تقرير طبي صادم عن إمام عاشور، تهم موجهة لـ فضل شاكر، تطورات ارتفاع منسوب النيل بمحافظتين

سعر السمك اليوم، البوري بـ 160 جنيها والبلطي يسجل 68 لأول مرة بعد موجة الارتفاع

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم، البوري بـ 160 جنيها والبلطي يسجل 68 لأول مرة بعد موجة الارتفاع

سعر الفاكهة اليوم، العنب يتجاوز الـ 40 جنيها في سوق الجملة وانخفاض البرتقال أبو سرة

أسعار الزيتون الأخضر بأنواعه في سوق الجملة

يصل إلى 8 جنيهات، انخفاض جميع أنواع أسعار الزيت اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

البحوث الإسلامية في ذكرى نصر أكتوبر: ملحمة خالدة تجسد الوحدة والإيمان بعدالة القضية

أدعية جامعة من القرآن الكريم يمكن ترديدها في الصباح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 5 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads