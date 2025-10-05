بالأسماء، إصابة سائق و9 طلاب في انقلاب ميكروباص ببني سويف

شهدت محافظة بني سويف، اليوم الأحد، حادثًا مروريًا مروعًا أسفر عن إصابة سائق و9 طلاب وطالبات جامعيين، إثر انقلاب سيارة ميكروباص كانوا يستقلونها على طريق بني سويف – الفيوم "دمو" قبل كارتة كوم أبو خلاد، حيث تم نقلهم جميعًا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية المطلوبة.

بلاغ حادث انقلاب ميكروباص ببني سويف

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب ميكروباص يقل عددًا من الطلاب، وعلى الفور تم توجيه سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف تحت إشراف الدكتور هاني همام، مدير فرع هيئة الإسعاف المصرية ببني سويف، حيث جرى التعامل السريع مع الإصابات وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهم إلى مستشفى جامعة بني سويف لاستكمال الفحوصات والعلاج.

إصابة سائق و9 طلاب وطالبات ببني سويف

وكشفت المعاينة والفحص المبدئي عن إصابة كل من: عبد الرحمن عصام سعد 25 سنة، بسحجات وكدمات، وعبد الرحمن أبو جبل النجار 21 سنة، بسحجات وكدمات، ويوسف على محمد 18 سنة، بكسر في الذراع الأيمن، ويسرا محمد إبراهيم 22 سنة، بسحجات وكدمات، وإسراء مفرح مصطفى 21 سنة، باشتباه كسر في اليد اليمنى، وأحمد حسن عبد العاطى 21 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد مصطفى أحمد 18 سنة، بكسر مضاعف في الساعد الأيمن، وأحمد سيد صبرى 18 سنة، بسحجات وكدمات، وأحمد سيد أحمد 21 سنة، بجرح قطعى في الرأس طوله 4 سم، بالإضافة إلى السائق أحمد عبد الفضيل على 49 سنة، والذي أصيب بسحجات وكدمات متفرقة.

ونقل المصابين إلى مستشفى جامعة بني سويف

وأكدت مصادر طبية بـ مستشفى جامعة بني سويف أن جميع المصابين يخضعون حاليًا للفحوصات الطبية اللازمة، وتم وضع بعض الحالات تحت الملاحظة الدقيقة، فيما جرى التعامل مع الإصابات المتوسطة والبسيطة بشكل فوري.

وأشارت المصادر إلى أن جميع الطلاب المصابين من المقيمين بمحافظة الفيوم، وكانوا في طريقهم إلى الجامعة لبدء يومهم الدراسي، عندما وقع الحادث بشكل مفاجئ، ما تسبب في حالة من القلق بين زملائهم وأهاليهم الذين توافدوا على المستشفى للاطمئنان عليهم.

وتكثف الأجهزة الأمنية تحقيقاتها للوقوف على أسباب وقوع الحادث، فيما ناشد المسؤولون قائدي المركبات بتوخي الحذر واتباع قواعد المرور والسرعات المقررة حفاظًا على الأرواح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.