ضبط شابين بالدقهلية نشرا صورا مزيفة لتعاطي المخدرات والتحرش بالفتيات

أكدت الأجهزة الأمنية بالدقهلية عدم صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام بعض الصبية بتعاطي المخدرات والتحرش اللفظي بالفتيات، وتم ضبط مرتكبي الواقعة.

تفاصيل الواقعة

بالفحص تبين عدم وجود بلاغات رسمية حول الواقعة، وتم تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين بالصور، وهم شابان مقيمان بدائرة قسم شرطة أول المنصورة، ولإثنين منهما معلومات جنائية سابقة. وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وسلاح أبيض، واعترفوا بحيازة المواد بقصد الاتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وتباشر النيابة التحقيق.

