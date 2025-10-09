الشرقية تتصدر المشهد الانتخابي بـ172 طلب ترشح خلال 48 ساعة

شهدت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار أسامة شمردل الحنفي، رئيس محكمة الاستئناف بجنوب الشرقية، إقبالًا ملحوظًا، في اليوم الثاني لفتح باب الترشح حيث توافد العشرات من المرشحين المحتملين من مختلف الدوائر الانتخابية لتقديم أوراقهم، وسط حضور لافت لمندوبي الأحزاب والمستقلين.

تطبيق إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة لضمان سير عملية التقديم

وأوضحت اللجنة أنها تلقت 48 طلب ترشّح على المقاعد الفردية خلال اليوم الثاني، في أجواء سادها الحماس والمنافسة المبكرة بين المرشحين، مع تطبيق إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة لضمان سير عملية التقديم بسلاسة داخل مقر اللجنة، ليصل بذلك إجمالي عدد طلبات الترشح المقدمة خلال اليومين إلى 172 طلبًا.

تُعلن كشوف أسماء المترشحين يوم 16 اكتوبر الجاري

ويستمر فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب لمدة 8 أيام حتى الأربعاء 15 أكتوبر، حيث تُقدَّم الطلبات يوميًا من التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، عدا اليوم الأخير الذي يُغلق فيه الباب في الثانية ظهرًا، على أن تُعلن كشوف أسماء المترشحين يوم 16 أكتوبر الجاري.

التزامات على المرشحين في انتخابات مجلس النواب

كما حدد قانون مجلس النواب ضوابط ومستندات الترشح، وضع أيضا بعض الالتزامات على المرشح، وضوابط الحصول على الرمز الانتخابي.

وتنص المادة (12) من قانون مجلس النواب على: يحدد المترشح الدائرة التي يترشح فيها.

ولا يجوز لأحد أن يجمع بين الترشح في دائرتين بالنظام الفردى، أو في قائمة انتخابية وعلى مقعد فردى، أو في أكثر من قائمة انتخابية.

