محافظات

توافد المرشحين وأنصارهم على محكمة الزقازيق مع فتح باب الترشح لانتخابات النواب بالشرقية (صور)

يشهد محيط محكمة الزقازيق الابتدائية بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، توافدًا كثيفًا من المرشحين المحتملين لانتخابات مجلس النواب وأنصارهم، تزامنًا مع فتح باب الترشح رسميًا وتقديم أوراقهم.

قبل ساعات من بدء تلقي الطلبات، التزامات على مرشح انتخابات مجلس النواب

تُعلن كشوف أسماء المترشحين يوم 16 اكتوبر الجاري

ويستمر فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب لمدة 8 أيام حتى الأربعاء 15 أكتوبر، حيث تُقدَّم الطلبات يوميًا من التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، عدا اليوم الأخير الذي يُغلق فيه الباب في الثانية ظهرًا، على أن تُعلن كشوف أسماء المترشحين يوم 16 أكتوبر الجاري.

 

يبدأ اليوم تلقي طلبات الترشح في انتخابات مجلس النواب، وفق ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث يستمر استقبال المرشحين حتى يوم الأربعاء المقبل.

التزامات على المرشحين في انتخابات مجلس النواب 

كما حدد قانون مجلس النواب ضوابط ومستندات الترشح، وضع أيضا بعض الالتزامات على المرشح، وضوابط الحصول على الرمز الانتخابي.
عدم جواز الترشح في أكثر من دائرة انتخابية

وتنص المادة (12) من قانون مجلس النواب على: يحدد المترشح الدائرة التي يترشح فيها.

ولا يجوز لأحد أن يجمع بين الترشح في دائرتين بالنظام الفردى، أو في قائمة انتخابية وعلى مقعد فردى، أو في أكثر من قائمة انتخابية. 

