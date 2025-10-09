الخميس 09 أكتوبر 2025
الرئيس الصيني يشارك في اجتماع القادة العالميين بشأن المرأة

 أعلنت وزارة الخارجية الصينية، في بيان صادر عنها، اليوم الخميس، أن اجتماع القادة العالميين بشأن المرأة سيُعقد في بكين يومي 13 و14 أكتوبر، حيث سيحضر  الرئيس الصيني شي جين بينج مراسم افتتاح الاجتماع وسيلقي كلمة رئيسية بهذه المناسبة.

وقال المتحدث باسم  وزارة الخارجية الصينية قوه جيا كون، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم: إن الاجتماع، الذي تستضيفه الصين وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، سيجمع رؤساء دول وقادة حكومات وقادة برلمانيين ونواب رؤساء وزراء ومسؤولين وزاريين وقادة منظمات دولية وشخصيات صديقة من مختلف القارات.

وفي معرض الإشارة إلى أن هذا العام يوافق الذكرى الـ30 للمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، والذي انعقد في بكين واعتمد إعلان ومنهاج عمل بكين، قال قوه إن الاجتماع يهدف إلى إعادة تأكيد روح المؤتمر وتسريع تنفيذ نتائجه.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الصينية، أن الاجتماع سيضخ زخما جديدا في دفع المساواة بين الجنسين والتنمية الشاملة للمرأة، وتعزيز بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية.

وأعرب المتحدث باسم الخارجية الصينية، عن تطلع بكين للعمل مع المجتمع الدولي لضمان نجاح الاجتماع المقبل، ما يجعله علامة فارقة أخرى في تاريخ تنمية المرأة على الصعيد العالمي. 

