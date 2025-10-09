إصابة شاب وفتاة في حادث تصادم ملاكي بدراجة نارية بميدان لبنان

أصيب شاب وفتاة صدمتهما سيارة ملاكي أثناء استقلالهما دراجة نارية بميدان لبنان بـمنطقة المهندسين فى محافظة الجيزة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

حادث ميدان لبنان

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي بوقوع حادث مروري بميدان لبنان بمنطقة المهندسين بدائرة قسم شرطة العجوزة، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

بالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية بميدان لبنان، مما أسفر عن إصابة شاب وفتاة أثناء استقلالهما دراجة نارية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.



قام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.