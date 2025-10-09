الخميس 09 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إصابة شاب وفتاة في حادث تصادم ملاكي بدراجة نارية بميدان لبنان

حادث، فيتو
حادث، فيتو

أصيب شاب وفتاة صدمتهما سيارة ملاكي أثناء استقلالهما دراجة نارية بميدان لبنان بـمنطقة المهندسين فى محافظة الجيزة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

حادث ميدان لبنان 

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي بوقوع حادث مروري بميدان لبنان بمنطقة المهندسين بدائرة قسم شرطة العجوزة، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

 

بالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية بميدان لبنان، مما أسفر عن إصابة شاب وفتاة أثناء استقلالهما دراجة نارية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.


قام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حادث ميدان لبنان ميدان لبنان منطقة المهندسين محافظة الجيزة المهندسين

مواد متعلقة

الأمن يكشف ملابسات واقعة فتاة تقود عكس الاتجاه وتعتدي على سائق بالمهندسين

قرارات عاجلة من النيابة بشأن واقعة دهس سيارة دبلوماسية لموظف بالمهندسين

الأكثر قراءة

تفحم 3 سيارات، خسائر حريق مستشفى كرموز بالإسكندرية (فيديو وصور)

جمهوري أمريكي: السيسي هو الأحق بجائزة نوبل للسلام وليس ترامب

تأجيل جلسة الحكومة الإسرائيلية للتصديق على اتفاق غزة إلى الثامنة مساءً

تفاصيل لقاء السيسي والمبعوث الخاص الأمريكي للشرق الأوسط وكبير مستشاري ترامب (صور)

تشكيل منتخب مصر المشارك في كأس العرب أمام المغرب وديا

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه بالبنك المركزي اليوم الخميس

نتنياهو يدعو لمنح ترامب جائزة نوبل للسلام

اندلاع حريق هائل في مستشفى بالإسكندرية (صور)

خدمات

المزيد

كيف تستعلم عن موقفك الانتخابي في انتخابات مجلس النواب المقبلة؟

جنيهان ارتفاعًا للروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

أسعار بيض المائدة اليوم الخميس في بورصة الدواجن

أسعار الفضة فى مصر اليوم الخميس 9-10-2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء ليلة الجمعة الثالثة من شهر ربيع الآخر

تفسير حلم البيت الجديد في المنام وعلاقته بتحسن الحالة المادية

حكم الأدعية الجامعة وأفضل أوقات الاستجابة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads