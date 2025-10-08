124 مرشحًا يتنافسون في اليوم الأول على مقاعد البرلمان بالشرقية

تلقت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار أسامة شمردل الحنفي، رئيس محكمة الاستئناف بجنوب الشرقية، إقبالًا كبيرًا في اليوم الأول لفتح باب الترشح، حيث توافد العشرات من المرشحين المحتملين من مختلف الدوائر الانتخابية لتقديم أوراقهم، وسط حضور لافت لمندوبي الأحزاب والمستقلين.

تطبيق إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة لضمان سير عملية التقديم

وأوضحت اللجنة أنها تلقت 124 طلب ترشح على المقاعد الفردية خلال اليوم الأول، في أجواء سادها الحماس والمنافسة المبكرة بين المرشحين، مع تطبيق إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة لضمان سير عملية التقديم بسلاسة داخل مقر اللجنة.

توافد العشرات من المرشحين المحتملين من مختلف الدوائر الانتخابية لتقديم أوراقهم،فيتو

تُعلن كشوف أسماء المترشحين يوم 16 اكتوبر الجاري

ويستمر فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب لمدة 8 أيام حتى الأربعاء 15 أكتوبر، حيث تُقدَّم الطلبات يوميًا من التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، عدا اليوم الأخير الذي يُغلق فيه الباب في الثانية ظهرًا، على أن تُعلن كشوف أسماء المترشحين يوم 16 أكتوبر الجاري.

التزامات على المرشحين في انتخابات مجلس النواب

كما حدد قانون مجلس النواب ضوابط ومستندات الترشح، وضع أيضا بعض الالتزامات على المرشح، وضوابط الحصول على الرمز الانتخابي.

وتنص المادة (12) من قانون مجلس النواب على: يحدد المترشح الدائرة التي يترشح فيها.

ولا يجوز لأحد أن يجمع بين الترشح في دائرتين بالنظام الفردى، أو في قائمة انتخابية وعلى مقعد فردى، أو في أكثر من قائمة انتخابية.



بعد إعلان موعد تلقي الطلبات، هذه شروط الترشح في انتخابات مجلس النواب

وأقر الدستور عددا من الشروط للترشح في انتخابات مجلس النواب، حيث تنص المادة 102 منه على: يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد.

ويشترط في المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصريًا، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلًا على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.

ويُبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما.

وفسرت المادة 8 من قانون مجلس النواب، النص الدستوري في شأن شروط الترشح في انتخابات مجلس النواب.

وتنص المادة على: مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، يُشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب:

1 – أن يكون مصريًا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

2 – أن يكون مدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقًا للقانون المُنظم لذلك.

3 – ألاَّ تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.

4 – أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى على الأقل.

5 – أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفي من أدائها قانونًا.

