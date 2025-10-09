الخميس 09 أكتوبر 2025
أخبار مصر

حالة الطقس غدا، أمطار متوسطة وسحب منخفضة على القاهرة الكبرى

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
 حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط  أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، وذلك على فترات متقطعة.

تفاصيل طقس اليوم، وداعا لحر الصعيد، شمس ونسمات خريفية بالقاهرة، أمطار على هذه المناطق، واضطراب الملاحة بـ 7 شواطئ

حالة الطقس غدا الخميس، توقعات بسقوط أمطار غزيرة على هذه المناطق

 وتظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى قد ينتج عنها رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الجمعة، حيث يستمر انخفاض درجات الحرارة ويسود طقس خريفى معتدل حار   نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة  فى الصباح الباكر وليلا  على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن  يسود طقس حار  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  على  السواحل الشمالية وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل للحرارة  ليلا، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  28

درجة الحرارة الصغرى: 20

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 27

درجة الحرارة الصغرى: 21

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر 

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة المحسوسة: 24

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة الصغرى: 22
 

