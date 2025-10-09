الخميس 09 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

ارتفاع الأمواج يضرب 7 شواطئ اليوم وتحذير من ظاهرة مقلقة تستمر ساعات

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على سواحل "مطروح، العلمين، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد"،  اليوم الخميس حيث تصل سرعة الرياح من 40 إلى  50 كم /  ساعة، ويصل ارتفاع الأمواج من  2 إلى 3 أمتار.

حالة الطقس غدا الخميس، توقعات بسقوط أمطار غزيرة على هذه المناطق

تحولات خريفية، الأرصاد تحذر من 4 ظواهر جوية تضرب طقس اليوم


حذرت هيئة الأرصاد الجوية قائدي السيارات من شبورة مائية  على مناطق من شمال الصعيد  على القاهرة الكبرى وعلى مدن القناة ووسط سيناء والسواحل الشمالية من الرابعة فجرًا وتنتهي الثامنة صباحًا.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الخميس حيث يسود طقس خريفى معتدل حار نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة في الصباح الباكر وليلًا على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن  يسود طقس حار  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  على  السواحل الشمالية وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل الحرارة  ليلًا، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

 

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  28

درجة الحرارة الصغرى: 20

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 27

درجة الحرارة الصغرى: 21

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة المحسوسة: 24

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة الصغرى: 22

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اضطراب الملاحة البحرية الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية حالة الطقس الطقس غدا الخميس

مواد متعلقة

حالة الطقس غدا الخميس، توقعات بسقوط أمطار غزيرة على هذه المناطق

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الخميس

حالة الطقس اليوم، اضطراب بملاحة البحر المتوسط وأمطار مسائية على القاهرة الكبرى

تحول في الصعيد، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في مصر

الأكثر قراءة

ترامب: إيران ستكون جزءا من عملية السلام الأوسع

الأمم المتحدة ترحب بإعلان اتفاق غزة وتؤكد استعدادها لتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية

بعد الصراع على الكرسي، تعرف على المكافأة الشهرية لأعضاء مجلس النواب

حماس تسلم قوائم الأسرى الفلسطينيين لإسرائيل بعد إعلان اتفاق غزة

رفض هذا المنصب، موقف عماد النحاس من الاستمرار داخل الأهلي

مواعيد مباريات اليوم في تصفيات آسيا وإفريقيا وأوروبا المؤهلة لمونديال 2026

مصرع عنصر إجرامي وإصابة رئيس مباحث شبين القناطر في تبادل إطلاق نار بالقليوبية

حكومة غزة تدعو الفلسطينيين إلى الحذر من الغدر الإسرائيلي حتى صدور إعلان رسمي

خدمات

المزيد

انخفاض المستورد وارتفاع المحلي، أسعار القمح اليوم الأربعاء في الأسواق

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 في بورصة الدواجن

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

ارتفاع جديد، سعر جرام الذهب بمحلات الصاغة اليوم الأربعاء (تحديث لحظي)

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 9 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 9 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 9 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads