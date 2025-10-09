الخميس 09 أكتوبر 2025
أخبار مصر

الأرصاد الجوية: رياح نشطة متوقعة ليلًا في هذه المحافظات

حالة الطقس
حالة الطقس
أخبار الطقس، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن وجود نشاط للرياح على السواحل الشمالية والوجه البحرى يعمل على تلطيف الأجواء فى فترات الليل وأثناء الظل.

انخفاض كبير في درجات الحرارة، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الخميس

تفاصيل طقس اليوم، وداعا لحر الصعيد، شمس ونسمات خريفية بالقاهرة، أمطار على هذه المناطق، واضطراب الملاحة بـ 7 شواطئ

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الخميس، حيث يسود طقس خريفى معتدل حار  نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة  فى الصباح الباكر وليلا  على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل الحرارة ليلا، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  28

درجة الحرارة الصغرى: 20

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 27

درجة الحرارة الصغرى: 21

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة المحسوسة: 24

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة الصغرى: 22

