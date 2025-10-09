الخميس 09 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

انخفاض كبير في درجات الحرارة، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الخميس

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الخميس حيث يسود طقس خريفى معتدل حار  نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة  في الصباح الباكر وليلًا على أغلب الأنحاء.

 

حالة الطقس غدا الخميس، توقعات بسقوط أمطار غزيرة على هذه المناطق

تحولات خريفية، الأرصاد تحذر من 4 ظواهر جوية تضرب طقس اليوم

ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  على  السواحل الشمالية وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة  ليلًا، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

 

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  28

درجة الحرارة الصغرى: 20

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 27

درجة الحرارة الصغرى: 21

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة المحسوسة: 24

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة الصغرى: 22

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس حالة الطقس اليوم الخميس حالة الطقس اليوم حالة الطقس

مواد متعلقة

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة بدءا من غد الخميس

حالة الطقس غدا الخميس، توقعات بسقوط أمطار غزيرة على هذه المناطق

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الخميس

خريف بطعم الشتاء، انخفاض كبير بدرجات الحرارة، أمطار على الوجه البحري، ارتفاع الأمواج بشواطئ البحر المتوسط

أجواء شتوية والقاهرة أقل 30 درجة، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الأربعاء

حالة الطقس غدا، فرص ضعيفة لسقوط أمطار ليلية بالقاهرة الكبرى

الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة البحرية على هذه الشواطئ غدا

الأكثر قراءة

رفض هذا المنصب، موقف عماد النحاس من الاستمرار داخل الأهلي

مصرع عنصر إجرامي وإصابة رئيس مباحث شبين القناطر في تبادل إطلاق نار بالقليوبية

بيان أمريكي مرتقب بشأن التوصل إلى اتفاق إنهاء الحرب في غزة

انخفاض البتلو والضاني، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

بعد الصراع على الكرسي، تعرف على المكافأة الشهرية لأعضاء مجلس النواب

ترامب: ربما أذهب لـ مصر الأحد المقبل لإتمام اتفاق غزة

حالة الطقس غدا الخميس، توقعات بسقوط أمطار غزيرة على هذه المناطق

بالأسماء.. ارتفاع ضحايا حادث صحراوي الأقصر الغربي لـ 6 أشخاص وإصابة 18 آخرين

خدمات

المزيد

انخفاض المستورد وارتفاع المحلي، أسعار القمح اليوم الأربعاء في الأسواق

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 في بورصة الدواجن

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

ارتفاع جديد، سعر جرام الذهب بمحلات الصاغة اليوم الأربعاء (تحديث لحظي)

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 9 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الصلح في المنام وعلاقتها بحدوث تغيير إيجابي

أمين البحوث الإسلامية: الإسلام لا يبدأ بالعدوان ويحفظ حق الإنسان في الدفاع عن وطنه

المزيد
الجريدة الرسمية
ads