خريف الغضب، انخفاض على غير العادة بدرجات الحرارة، تحذيرات من أمطار غزيرة، رياح واضطرابات حركة الملاحة بالشواطئ

بالرغم من أن النصف الأول لفصل الخريف يحمل سمات فصل الصيف، حيث ارتفاع بدرجات الحرارة فإن خرائط الطقس لها رأي آخر، حيث، تنخفض درجات الحرارة انخفاضًا طفيفًا بدءًا من اليوم، لتكون درجة الحرارة على السواحل الشمالية من 26 إلى 27 درجة مئوية والقاهرة الكبرى والوجه البحري من 28 إلى 29 درجة مئوية، جنوب البلاد من 30 إلى 35 درجة مئوية.

 

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الخميس حيث يسود طقس خريفى معتدل حار نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة في الصباح الباكر وليلًا على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري على  السواحل الشمالية وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلًا، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.
وكانت قد حذرت هيئة الأرصاد الجوية قائدي السيارات من شبورة مائية على مناطق من شمال الصعيد على القاهرة الكبرى وعلى مدن القناة ووسط سيناء والسواحل الشمالية والتي بدأت منذ قليل وتنتهي الثامنة صباحًا.

 

استمرار ارتفاع الأمواج بشواطئ البحر المتوسط

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على سواحل "مطروح، العلمين، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد"، حيث تصل سرعة الرياح من 40: 50 كم /  ساعة، ويصل ارتفاع الأمواج من  2 إلى 3 أمتار.

 

توقعات بسقوط أمطار غزيرة على هذه المناطق اليوم الخميس

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط  أمطار  خفيفة إلى متوسطة قد تغزر أحيانًا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى مع فرصة  لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية قد تمتد خفيفة بنسبة ضعيفة على مناطق من  الوجه البحرى ومدن القناة والقاهرة الكبرى  وذلك على فترات متقطعة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى نشاط للرياح على السواحل الشمالية والوجه البحري يعمل على تلطيف الأجواء فى فترات الليل وأثناء الظل.


درجات الحرارة اليوم الخميس

وفي ما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى   22  ودرجة الحرارة العظمى 29

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 29

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى  21 و درجة الحرارة العظمى 30

بنها: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى  29

الإسكندرية:درجة الحرارة: 20 ودرجة الحرارة العظمى 27

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 28

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 26  

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 18  و درجة الحرارة العظمى 27

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 24

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 28

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 29

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى  31

السويس: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى: 31

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 34  

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 31

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 30

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  19 ودرجة الحرارة العظمى 31  

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة  الحرارة العظمى 31

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 18  ودرجة الحرارة العظمى:  32

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  21 ودرجة الحرارة العظمى 33

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 37

أسوان: درجة الحرارة  22  ودرجة الحرارة العظمى 36  

