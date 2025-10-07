تفاصيل طقس اليوم، وداعا لحر الصعيد، شمس ونسمات خريفية بالقاهرة، أمطار على هذه المناطق، واضطراب الملاحة بـ 7 شواطئ

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الثلاثاء حيث يسود طقس خريفي معتدل حار نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة في الصباح الباكر وليلًا على أغلب الأنحاء ويكون هناك انخفاض طفيف في درجات الحرارة.

ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء.



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلًا، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.



وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى قد تكون متوسطة احيانا مساء على مناطق متفرقة من محافظة مطروح وذلك على فترات متقطعة.



وكانت قد حذرت هيئة الأرصاد الجوية قائدي السيارات من شبورة مائية على مناطق من شمال الصعيد على القاهرة الكبرى وعلى مدن القناة ووسط سيناء والسواحل الشمالية بدأت الرابعة فجرًا وتنتهي الثامنة صباحًا.

سحب منخفضة ورياح تلطف الأجواء

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة قد ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثر.



أعلنت هيئة الأرصاد الجوية وجود نشاط للرياح على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد يعمل على تلطيف الأجواء فى فترات الليل وأثناء الظل



الأرصاد تحذر من الملاحة مساء فى هذه الشواطئ

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية مساء على سواحل "مطروح، العلمين، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد"، حيث تصل سرعة الرياح من 40: 60 كم / ساعة، ويصل ارتفاع الأمواج من 2.5: 3.5 متر.



درجات الحرارة اليوم الثلاثاء فى مصر

وفي ما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 32

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 31

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 21 و درجة الحرارة العظمى 31

بنها: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 32

الإسكندرية:درجة الحرارة: 22 ودرجة الحرارة العظمى 30

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 29

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 28

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 18 و درجة الحرارة العظمى 31

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 25

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 30

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 32

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 33

السويس: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى: 32

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 33

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 32

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 32

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 33

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 34

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى: 33

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 33

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 35

أسوان: درجة الحرارة 23 ودرجة الحرارة العظمى 36

