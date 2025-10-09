الخميس 09 أكتوبر 2025
أخبار مصر

من القاهرة إلى الوجه البحري، خريطة سقوط الأمطار اليوم الخميس

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط  أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تغزر أحيانًا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

كما أشارت إلى فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية قد تمتد خفيفة بنسبة ضعيفة على مناطق من  الوجه البحري ومدن القناة والقاهرة الكبرى وذلك على فترات متقطعة.

 

انخفاض كبير في درجات الحرارة، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الخميس

الأرصاد الجوية تعلن حالة طقس الغد

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على السواحل الشمالية والوجه البحرى يعمل على تلطيف الأجواء في فترات الليل وأثناء الظل.


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الخميس حيث يسود طقس خريفي معتدل حار نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة  في الصباح الباكر وليلًا على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن  يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  على  السواحل الشمالية وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل الحرارة ليلًا، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

 

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  28

درجة الحرارة الصغرى: 20

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 27

درجة الحرارة الصغرى: 21

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة المحسوسة: 24

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة الصغرى: 22

