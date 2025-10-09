مصدر في الزمالك يكشف حقيقة فتح حساب بنكي لتلقي تبرعات من الجماهير

كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك، حقيقة تردد خلال الساعات الماضية بشأن نية إدارة النادي فتح حساب بنكي لتلقي تبرعات من جماهير القلعة البيضاء لدعم النادي ماليا.

ويعاني نادي الزمالك من أزمة مالية طاحنة كانت سبب في تأخر دفع رواتب اللاعبين.

مصدر بالزمالك يكشف حقيقة فتح حساب بنكي لتلقي تبرعات من الجماهير

وقال المصدر في تصريحات خاصة لفيتو:"كل ما يثار حول فتح حساب لتلقي تبرعات من الجمهور غير صحيح تماما، ولم يتم طرح هذا الأمر داخل مجلس الإدارة من الأساس."

وأضاف: "مجلس إدارة الزمالك يعمل على إيجاد حلول واقعية للأزمة المالية الحالية من خلال تنمية موارد النادي، وجذب رعاة جدد، وتسوية بعض المستحقات المتأخرة."

وأكد المصدر أن إدارة الزمالك تقدر دعم جماهير النادي الدائم، مشيرا إلى أن المجلس يركز في الوقت الحالي على الإصلاح المالي والإداري.

