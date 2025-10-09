الخميس 09 أكتوبر 2025
نادر السيد: حسام حسن يجب أن يبقى لكأس العالم 2026

حسام حسن
حسام حسن

 تحدث نادر السيد نجم الكرة المصرية السابق، حول تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026، عقب الفوز بالأمس على منتخب جيبوتي بثلاثية نظيفة.

نادر السيد يتحدث عن حسام حسن

وقال نادر السيد في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج "لعبة والثانية" المذاع على راديو ميجا إف إم: “تأهل منتخب مصر لكأس العالم ليس الإنجاز في حد ذاته، وهذا يعد أمرًا طبيعيا، فمنتخب مصر يمتلك خبرة كروية كبيرة على المستوى الإفريقي ولكن علينا أن ننظر إلى ما بعد التأهل للمونديال”.

وأضاف: “حسام حسن أثبت جدارته مع منتخب مصر وهو يتمتع بشخصية قوية وصارمة مع اللاعبين، قد تختلف مع بعض قرارات حسام حسن الفنية، لكن هو مدير فني مميز، وكان لاعبًا قدم الكثير لمصر، والآن يقود المنتخب لتحقيق حلم التأهل لكأس العالم”.

جلسة بين فيريرا ولاعبي الزمالك لتصحيح المسار

منتخب مصر في طريق العودة بعد التأهل للمونديال

وتابع نادر السيد قائلا: أطالب بالحفاظ على الاستقرار الفني لمنتخب مصر ويجب أن تعطي المدرب الأمان بأهميته الكبيرة في المنتخب والخروج بمؤتمر صحفي للحديث عن استمرار حسام حسن مع منتخب مصر لكأس العالم مهما كانت نتائج أمم أفريقيا، ولا بد أن يبقى التوأم إلى كأس العالم 2026.

الجريدة الرسمية
