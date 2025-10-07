الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
رياضة

الزمالك يعلن تشكيل المكتب التنفيذي الجديد برئاسة هشام نصر

إدارة الزمالك
إدارة الزمالك

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب في اجتماعه الذي عقد اليوم الثلاثاء بمقر النادي، إعادة تشكيل المكتب التنفيذي برئاسة المهندس هشام نصر نائب رئيس النادي.

المكتب التنفيذي للزمالك

ويضم المكتب التنفيذي في عضويته كلا من:

الدكتور حسام المندوه أمين صندوق النادي. هاني شكري عضو مجلس الإدارة فوق السن.


محمد طارق عضو مجلس الإدارة فوق السن.


 أحمد خالد حسانين عضو مجلس الإدارة تحت السن.


ومن المقرر أن يعقد المكتب التنفيذي أول اجتماع له بتشكيله الجديد في الأسبوع المقبل.

كاف يوافق على إقامة مباراتي الزمالك مع ديكيداها الصومالي بالقاهرة 

فيما قال عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك إن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" وافق على إقامة مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام ديكيداها الصومالي في ذهاب دور الـ32 للكونفدرالية الأفريقية بالقاهرة.

وأضاف مدير الكرة أنه تقرر إقامة مباراة الذهاب يوم السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري في تمام الساعة السادسة مساءً، على ستاد القاهرة الدولي.

وأوضح عبد الناصر محمد أن مباراة العودة ستقام في السادسة مساء يوم الجمعة الموافق 24 أكتوبر الجاري على ستاد السلام.

وكان الزمالك اتفق مع نادي ديكيداها الصومالي على استضافة مباراة الذهاب لتقام بالقاهرة، ووافق الاتحاد الأفريقي على نقل المباراة بعد اتفاق الناديين.

