الزمالك على باب الله.. ديون خارجية وأزمات داخلية وسلف من "طوب الأرض".. وقضايا دولية تنتظر الأبيض بسبب مستحقات لاعبيه

يعيش نادى الزمالك واحدة من أكثر الفترات صعوبة فى تاريخه، حيث تحاصر القلعة البيضاء أزمات متعددة متشابكة، بداية من المستحقات الدولية المتأخرة لأندية خارجية، إلى ديون داخلية تخص لاعبي الفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفني، وصولا إلى صدامات إدارية داخلية حول مستقبل الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا بعد الهزيمة من الأهلي ثم التعادل مع المحلة فى الدورى المصرى الممتاز وعودة الأهلى للصدارة.

هذه الأزمات وضعت نادى الزمالك فى موقف بالغ التعقيد، يهدد استقراره الفنى والإدارى ويثير قلق جماهيره، خاصة أن النادى فى الأساس يمر بأزمة كبرى هى سحب أرض النادي في مدينة 6 أكتوبر.

البداية مع نادي إستريلا البرتغالي، الذى أعلن مديره الإعلامى أندريه كاسترو فى تصريحات خاصة لـ فيتو أن الزمالك لم يلتزم بسداد القسط الأول من قيمة صفقة المهاجم الأنجولي شيكو بانزا.

الأمر لم يتوقف عند مجرد التأخير، بل دفع النادى البرتغالى إلى تقديم شكوى رسمية لدى الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا”، لحفظ حقوقه المالية وضمان الحصول على مستحقاته فى الصفقة.

أما الأزمة الثانية فجاءت من أوكرانيا، حيث يطالب نادى أوليكساندريا الزمالك بسداد القسط الأول من صفقة البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا.

تأخر السداد أثار قلق النادي الأوكراني، فى حين أكد مصدر داخل الزمالك أن الإدارة تحاول تدبير المبلغ خلال الأيام المقبلة، خاصة بعد الأزمة المالية الطاحنة التى سببها سحب أرض النادى فى أكتوبر، وهو ما انعكس سلبا على قدرة الإدارة فى الإيفاء بالتزاماتها.

وفي المغرب، برزت أزمة جديدة مع نادى اتحاد طنجة، الذى طالب الزمالك بالإسراع فى دفع قيمة صفقة اللاعب عبد الحميد معالي المنتقل للأبيض مطلع الموسم الجاري.

الصفقة التى تبلغ قيمتها 500 ألف دولار، مقسمة على دفعتين خلال موسمين، لم يتلق منها النادى المغربى أى مستحقات حتى الآن، رغم حلول موعد السداد.

اتحاد طنجة أكد أن النادى يدرس بالفعل التوجه إلى “فيفا” حال استمرار الوضع، ما يفتح على الزمالك بابا جديدا من النزاعات الدولية.

الأزمات الخارجية لم تكن وحدها ما يثقل كاهل الزمالك فداخل جدران النادى تشتعل أزمة المستحقات المتأخرة للاعبين والجهاز الفني.

تأخر صرف المستحقات أثار غضب اللاعبين الذين يرون أنهم يقدمون مستويات مميزة، لكن الإدارة لم تلتزم بدفع رواتبهم.

تدخل هشام نصر نائب رئيس النادي، فى محاولة لإنقاذ الموقف بمنح الزمالك قرضا ماليا قيمته 20 مليون جنيه.

قرض هشام نصر،خطوة ساعدت فى تهدئة الأجواء قليلا، لكنها لم تحل الأزمة بشكل كامل، إذ ما زال جزء كبير من المستحقات لم يسدد، ما يضع الإدارة تحت ضغط متواصل من اللاعبين والجهاز الفني.

كما أكد مصدر داخل الزمالك أن ما دفعه هشام نصر هو قرض وليس تبرعا، أى أنه سيسترد فور دخول أموال إلى النادي.

إلى جانب الأزمات المالية، يواجه الزمالك أزمة أخرى على الصعيد الفني، بعدما دخل جون إدوارد المدير الرياضى فى صدام مع بعض أعضاء مجلس الإدارة بسبب تمسكه باستمرار البلجيكي يانيك فيريرا على رأس الجهاز الفنى رغم تراجع النتائج مؤخرا.

بعض أعضاء مجلس الإدارة يرون أن بقاء فيريرا يضاعف من سوء النتائج ويزيد من غضب الجماهير، بينما يعتقد إدوارد أن الاستقرار الفنى هو الخيار الأمثل فى ظل الظروف الراهنة.

لكن الأزمة المالية تلعب دورا حاسما فى ملف المدرب، إذ إن الشرط الجزائي لفسخ عقد فيريرا يساوى 3 أشهر من راتبه، إضافة إلى صعوبة التعاقد مع مدرب أجنبي جديد بسبب الوضع المالي المتدهور.

لذلك يبقى استمرار فيريرا هو الخيار الأقرب حتى إشعار آخر، مع وجود توجه نحو اللجوء إلى مدرب محلى كحل مؤقت إذا استمر تراجع النتائج.

ما بين ديون خارجية وتهديدات من أندية برتغالية ومغربية وأوكرانية، وغضب داخلى للاعبين بسبب المستحقات، وصدام إداري حول الجهاز الفني، يجد نادى الزمالك نفسه أمام مشهد شديد التعقيد لا يعرف محبيه وعشاقه طريقا للخروج منه فى مسلسل يعاد كل موسم ولكن هذه المرة يبدو الأمر مختلفا خاصة بعد أن ترك المجلس إدارة زمام الأمور إلى شخص واحد فقط يدير منظومة كرة القدم فى البيت الأبيض وهو جون إدوارد الذى يتولى منصب المدير الرياضى لنادى الزمالك ويحمل أيضا لقب رئيس جمهورية الكرة فى ميت عقبة.

كما يترقب أبناء الزمالك من نجوم الكرة القدامى المشهد فى محاولة من البعض للانقضاض على جثة الأبيض فى محاولة جادة للاستفادة منه وسط حالة العبث التى يعيشها أبناء ميت عقبة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.