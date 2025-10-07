الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
رياضة

كاف يوافق على إقامة مباراتي الزمالك مع ديكيداها الصومالي بالقاهرة

الزمالك
الزمالك

قال عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك إن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" وافق على إقامة مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام ديكيداها الصومالي في ذهاب دور الـ32 للكونفدرالية الأفريقية بالقاهرة.

وأضاف مدير الكرة أنه تقرر إقامة مباراة الذهاب يوم السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري في تمام الساعة السادسة مساءً، على ستاد القاهرة الدولي.

وأوضح عبد الناصر محمد أن مباراة العودة ستقام في السادسة مساء يوم الجمعة الموافق 24 أكتوبر الجاري على ستاد السلام.

وكان الزمالك اتفق مع نادي ديكيداها الصومالي على استضافة مباراة الذهاب لتقام بالقاهرة، ووافق الاتحاد الأفريقي على نقل المباراة بعد اتفاق الناديين.

ads