بيان رسمي من الزمالك بشأن مصير جون إدوارد

أصدر نادي الزمالك بيانًا بشأن مصير جون إدوارد المدير الرياضي، بعدما تردد في الساعات القليلة الماضية بدراسة إدارة النادي على إنهاء تجربة جون إدوارد.

أكد مجلس إدارة نادي الزمالك أنه لا توجد نية على الإطلاق في إنهاء تجربة جون إدوارد المدير الرياضي، ولا أساس من الصحة لما تردد في الساعات القليلة الماضية بشأن دراسة إدارة النادي إنهاء تجربة جون إدوارد.

كما أكد المجلس أنه لن يتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل مروجي الشائعات حول فريق الكرة بالزمالك.

وشدد المجلس على مواصلة دعمه لإدارة الكرة الحالية، والعمل على تذليل كافة العقبات والصعوبات التي تواجه فريق الكرة بالنادي، من أجل تحقيق الأهداف المطلوبة خلال الموسم الحالي.

يأتي ذلك بما يتناسب مع رؤية مجلس الإدارة لتحقيق طموحات الجماهير بمواصلة حصد البطولات.

 

أزمة مالية تضرب الزمالك

ويعيش نادي الزمالك في الوقت الحالي واحدة من أصعب فتراته المالية، بعدما تفاقمت الأزمات داخل القلعة البيضاء بشكل غير مسبوق، وسط عجز مجلس الإدارة عن إيجاد حلول جذرية تنهي أو تساعد في حلها.

 

 وكشفت مصادر داخل نادي الزمالك أن الأزمة تتعلق بتأخر صرف مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفني، إلى جانب تراكم الديون لصالح جهات متعددة، من بينها أندية ولاعبون ومدربون سابقون، ما جعل الزمالك مهددا بعدة شكاوى جديدة أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

الأزمة المالية لم تضرب فريق الكرة فقط بل امتدت لكافة الألعاب داخل نادي الزمالك.

ويواجه مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب انتقادات حادة من الجماهير بسبب غياب الخطط المالية الواضحة وعدم القدرة على جذب موارد جديدة، خاصة بعد سحب أرض أكتوبر.

 

كواليس غضب جون إدوارد من مجلس الزمالك

 من ناحية أخرى حمل جون إدوارد المدير الرياضي لـ نادي الزمالك، الحالة التي يمر بها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إلى مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب.

 

جون إدوارد 

ويرى جون إدوارد أن ضعف الدعم المادي من مجلس الإدارة، كان سببًا واضحًا في تدهور أداء ونتائج الفريق.

 

كما أكد جون إدوارد أن المجلس لم يف بوعده بدفع كافة المستحقات بشكل منتظم، وهو ما جعله يقبل بالمهمة في بداية الموسم.

