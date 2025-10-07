طاقم تحكيم إثيوبي لإدارة مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي بالكونفيدرالية

الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم إثيوبي لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام ديكيداها الصومالي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 

مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي

ويتكون طاقم التحكيم من، هاليوسوس بازيري بيليتي حكم ساحة، ويعاونه كل من، تيمسجين صامويل أتانجو وأشبير تافيسي بيريسو مساعدين ومانوهي ولديتساديك حكم رابع.
واختار "كاف" السوداني مأمون بشارة ناصر مراقبًا عامًا على المباراة، في حين يراقب الحكام الجزائري مهدي عبيد.

ويلتقي الزمالك مع ديكيداها الصومالي، في تمام السادسة مساء يوم السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية على ستاد القاهرة الدولي.

 

كاف يوافق على إقامة مباراتي الزمالك مع ديكيداها الصومالي بالقاهرة 

فيما قال عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك إن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" وافق على إقامة مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام ديكيداها الصومالي في ذهاب دور الـ32 للكونفدرالية الأفريقية بالقاهرة.

وأضاف مدير الكرة أنه تقرر إقامة مباراة الذهاب يوم السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري في تمام الساعة السادسة مساءً، على ستاد القاهرة الدولي.

وأوضح عبد الناصر محمد أن مباراة العودة ستقام في السادسة مساء يوم الجمعة الموافق 24 أكتوبر الجاري على ستاد السلام.

وكان الزمالك اتفق مع نادي ديكيداها الصومالي على استضافة مباراة الذهاب لتقام بالقاهرة، ووافق الاتحاد الأفريقي على نقل المباراة بعد اتفاق الناديين.

ads