هاني رمزي: تأهل مصر لمونديال 2026 الأسهل في التاريخ

 أبدى هاني رمزي نجم الكرة المصرية السابق، سعادته بتأهل منتخب مصر إلى نهائيات كأس العالم 2026 عقب الفوز على منتخب جيبوتي بثلاثية نظيفة بالأمس في التصفيات.

منتخب مصر يصعد إلى نهائيات كأس العالم 2026  

 وقال رمزي في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج "لعبة والتانية" على راديو ميجا إف إم: “مباراة منتخب جيبوتي لم تكن قوية، ولكن في النهاية حققنا ما أردناه هو التأهل إلى كأس العالم 2026، وبدون أي حسابات معقدة”.

وأضاف رمزي: “التأهل لكأس العالم هذه المرة هو الأسهل في التاريخ، ولكن حسام حسن قدم مباريات قوية على مدار التصفيات، وأدعم استمراره حتى كأس العالم المقبل لأنه أثبت كفاءته وجدارته بذلك”.

نادر السيد: حسام حسن يجب أن يبقى لكأس العالم 2026

حسام حسن بعد التأهل لكأس العالم: مصر أكبر من الوصول 3 مرات فقط

هاني رمزي: أشعر أن هناك أشخاص غير سعداء بتأهل المنتخب للمونديال

وأردف: “أشعر أن هناك أشخاصا غير سعداء بتأهل المنتخب للمونديال، ولكن علينا أن نفكر في كأس العالم، وتكون بطولة أمم إفريقيا المقبلة بروفة قوية لذلك، ومن الطبيعي أن يصل منتخب مصر إلى كأس العالم بعد التعديلات الجديدة للتصفيات”.

