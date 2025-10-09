رفض هذا المنصب، موقف عماد النحاس من الاستمرار داخل الأهلي

كشف وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، موقف عماد النحاس من الاستمرار داخل القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة، كما تحدث عن أبرز الصعوبات التي واجهها الفريق مؤخرًا، والشائعات التي لاحقته، وقرارات الجهاز الفني في المرحلة الماضية.

وقال وليد صلاح الدين في تصريحات تليفزيونية إن فترة الإجازة الطويلة التي حصل عليها المدير الفني السابق خوسيه ريبيرو أثرت على أداء الفريق وتسببت في تراجع النتائج مع بداية الدوري، مؤكدًا أن ما تردد عن وجود أزمات داخل غرفة الملابس غير صحيح، لكن الشائعات كانت تضرب الفريق بشكل كبير، خاصة ما أثير حول عرض محمد مجدي أفشة للبيع.

وأضاف: “لم أكن قلق من تفوق الزمالك في بداية لقاء القمة، كنت واثقًا بفريقنا، لكن القلق بدأ مع ركلة الجزاء، قرار إعادة الركلة صحيح من الناحية التحكيمية، لكنه غير مطبق في أغلب الدول وفقا للعرف التحكيمي”.

وأوضح مدير الكرة بالأهلي أن لاعبي الفريق ممنوعون من التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي خلال الفترة الحالية، حتى عبر صفحاتهم الشخصية، مشيرًا إلى أن الهدف من ذلك هو الحفاظ على تركيزهم واستخراج أفضل أداء من كل لاعب دون التأثر بما ينشر عبر السوشيال ميديا.

وتابع صلاح الدين: “التعادل أمام إنبي كان مؤثرا جدا علينا، والفوز حينها كان سيمنحنا دفعة قوية، لذلك قررنا إراحة عدد من اللاعبين في لقاء الحرس استعدادا لمباراة القمة”.

كما أشاد وليد صلاح الدين بمحمد يوسف المدير الرياضي للنادي، مؤكدا أن خبراته كمدير فني سابق تساعده كثيرا في أداء مهامه داخل المنظومة، موضحا أن العلاقة بينهما قائمة على التفاهم والتنسيق الكامل.

واختتم مدير الكرة تصريحاته كاشفا موقف عماد النحاس من الاستمرار داخل الجهاز الفني، قائلًا: “تحدثت مع عماد النحاس بشأن إمكانية توليه منصب مساعد المدير الفني الأجنبي في قطاع الناشئين، لكنه يفضل في الغالب خوض تجربة جديدة كمدير فني مستقل خلال الفترة المقبلة".

